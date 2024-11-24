Buca Belediyesi’nden kısırlaştırma seferberliği

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:59

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ilçede başlattığı sahiplendirme ve kısırlaştırma seferberliği tüm hızıyla devam ederken Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan yeni kedi kısırlaştırma ünitesi ile kısırlaştırma operasyonları iki katına çıkartıldı. Modern cihazlarla ve uzman veterinerlerle desteklenen kısırlaştırma ünitesinde can dostları için işlem yaptırmak isteyen yurttaşların telefonla arayarak randevu almaları gerektiği ifade edildi.

YAŞAM HAKKINA SAYGI

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, aşıları yapılarak yaşatılması gerektiğini savunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Başından beri yerel yönetimlerin çalışmalarını hayvanları katletmek için değil, yaşatmak için gerçekleştirmesi gerektiğini savunuyoruz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. İlçemizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve rehabilite edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güzel ilçemiz Buca, sessiz sakinlerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMADAN ÇOK MEMNUN

Hayvansever Turan Fidan, Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulamanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirterek, “Çok kedi getirdim buraya. Burada yapılan çalışmadan çok memnunuz. Hepsi çok iyi insanlar. Görüşmemizde kısırlaştırma işlemi için kendileri kedimi gelip alabileceklerini söylediler. Bu da çok önemli bizler için” dedi.

Kedilerini gönül rahatlığı ile Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirdiğini ifade eden Mine Kurt, “İyi ki varlar. Çok memnunum. Çok fazla kedim var, sağlıkları açısından kısırlaştırmak en iyisi” derken Gönül Demir ise çok fazla sokak hayvanı olan Buca’da böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Kedileri yalnızca beslemek yetmiyor, kısırlaştırmak çok önemli. Aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat” diye konuştu.