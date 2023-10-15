Büyük Kanal’da temizlik seferberliği

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:08

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:08

İZSU ekipleri, Büyük Kanal Projesi kapsamında 1990’lı yıllarda imal edilen 45 kilometrelik ana kuşaklama hattındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Basmane Meydanı’ndan başlayarak Mürselpaşa Bulvarı üzerinden Yenişehir’e uzanan 2200 mm çapında ana kolektör hattında çalışan ekipler kanallarda biriken atıklar nedeniyle tıkanma ve koku sorunu yaşanmasının önüne geçiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü’nün temizlik çalışmalarını sürdürdüğü Mürselpaşa Bulvarı’ndaki kanal işçilerini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, çalışmalar hakkında İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’ndan bilgi aldı. Yerin 8 metre altında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Soyer, zor koşullar altında çalışan işçilerle bir araya gelerek onlara tatlı ikram etti.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yerin altında süren çalışmaları incelediğini, gördüğü manzaranın kendisini şaşırttığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kanalın yarısından fazlasını dolduran teressubat var ve bu tabii ki Büyük Kanal’a giden akışın önünde bir engel. Burada arkadaşlarım ellerinde küreklerle çalışma yapıyor. Büyük Kanal’daki tıkanıklığı aşmak için büyük emek veriyorlar. Bu hikaye sözcüklerle anlatıldığında ne ifade ediyor bilmiyorum ama görmek lazım. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Büyük bir iş yapıyorlar. Burada çalışan herkesin emeğine sağlık. İyi ki varlar. Tüm ekiple gurur duyuyorum. Çok büyük iş yapıyorsunuz, size minnettarız” dedi.

“İZMİRLİLER İÇİN ÇALIŞAN ÇOK BÜYÜK BİR EKİP VAR”

Başkan Soyer, “İzmirli kötü koku almasın ve Büyük Kanal sorunsuz şekilde çalışsın, tıkanmasın, taşkın olmasın, İzmirliler pis sularla karşılaşmasın diye canla başla çalışıyorlar. İzmirliler rahat uyusun. İzmirliler için çalışan çok büyük bir ekip var. Olağanüstü titizlik ve büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Her birine çok teşekkür ediyorum. Büyük Kanal İzmirlilerin rahat uyuması, konforlu bir şehirde yaşaması için yapılmış önemli bir çalışma. Bunun sağlıklı çalışmasını sağlamak için büyük emek veren arkadaşlarım var. İzmirlilerin bunun farkında olmasını ve bu hassasiyeti onların da göstermesini diliyorum” diye konuştu.

ATIKLARIN İZMİR KÖRFEZİ'NE ULAŞMASI ENGELLENİYOR

İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise yağmur suyu ile birlikte gelen atıkları, tıkanıklığı ortadan kaldırarak daha yaşanılabilir bir kent için çalıştıklarını söyledi. Köseoğlu, “Yerin 8 metre altında bir madenci gibi zor koşullarda mesai yapan ekiplerimiz, yüksek vakum gücüne sahip kombine araçlarla yürüttüğü temizlik çalışması kapsamında atıklardan kaynaklı koku sorununun yaşanmasının önüne geçiyor. Kanallarda biriken atıkların İzmir Körfezi’ne ulaşmasını da engelliyor. Temizlik çalışmalarını titizlikle yürüten ekiplerimiz, öncelikle özel olarak imalatı yapılan bıçaklı vanalarla kolektör hattının önünü kesiyor. Bu hattan çekilen sular, açılan özel havuzlar aracılığıyla diğer kolektör hattına aktarılıyor. Vana odaları ve pencere imalatları yapılarak ekiplerin boru içerisine girmesi sağlanıyor. Hattın içine giren kum, çakıl ve taşlarla birlikte kanalda biriken malzemeler de çıkarılıyor. Ekiplerin 24 saat çalıştığı ve en kısa sürede tamamlanacak temizlik, bakım ve onarım çalışmaları vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek” dedi.