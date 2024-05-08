ÇAĞSİAD Ege’de buluştu

Çağdaş İş İnsanları Derneği (ÇAĞSİAD) İzmir Şubesini "Ege Buluşması" kentin siyaset ve iş dünyasındaki birçok ismi bir araya getirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:16
ÇAĞSİAD Ege’de buluştu
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Çağdaş İş İnsanları Derneği (ÇAĞSİAD) İzmir Şube "Ege Buluşması" gerçekleşti. Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İZELMAN Genel Müdürü Umut Tekin ve ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu katıldı.

İstanbul ÇAĞSİAD genel merkez yöneticileri ile Antalya şube yöneticilerinin ve birçok temsilcinin de katıldığı geceye ev sahipliği yapan Çağsiad İzmir Şube Başkanı Ali Rıza Çetinkaya, Levanten kültürün 17. yüzyıldan beri kent ekonomisine etkilerini ve katkılarını, İzmir liman ticaretinin dünü ve bugünü, günümüz İzmir’inde rol oynayan İş İnsanlarının kente katkıları ve kentin gelişimi için yerel yönetimlerle işbirliği, güçbirliği yapmaları gerektiğini anlattı. 

İş insanlarına hitaben konuşma yapan Başkan Cemil Tugay da Levanten kültürün etkilerine değinirken, çok kültürlülüğün kente olan pozitif katkılardan ve birlikten doğan gücün doğru yönlendirilmesi ile kent ekonomisinin ve kent kültürünün layık olduğu zirve noktaya ulaşabileceğini söyledi. 

Geceye sponsor olan firmalara ve belediye başkanlarına plaket takdimi ile sonlandırıldı.


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