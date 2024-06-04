ÇEŞTOB yaza merhaba dedi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 08:48

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:55

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler (ÇEŞTOB) geleneksel “Yaza Merhaba kokteyli” Çeşme Ilıca Otel’de gerçekleşti. Kokteyle, sektör temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çeştob Başkanı Yakup Demir, “Bu buluşma popülerliğini zirveye taşıyan Çeşme turizmi içinde çok önemli ve değerlidir. Yakın geçmişte “Çeşme” kelimesi su içilen çeşme olarak karşılık görürken, şimdilerde en popüler turizm destinasyonu olma özelliğini kazandı. İşte bu oluşuma ve bu değerlere ulaşan Çeşme’nin bugünlere yolculuğun lokomotifi Çeştob’tur. Çeşme’nin birkaç özelliği var ki bu özellikleri yeryüzünün diğer adreslerinde bulmak pek mümkün değildir. Denizi, havası, termali, kavunu, enginarı, limonu ve geçmişte üzüm bağlarından gelen şaraplarıyla tanınırlığını zirveye taşıyan Çeşme çok yakın gelecekte dünyada gezilip görülecek destinasyonlar listesinde yerini alacaktır” dedi.

CEMİL TUGAY: ÇEŞME ÇOK ÖNEMLİ

Cemil Tugay da “Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda ve belki 100 yılda, bizim göremeyeceğimiz zaman diliminde de çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı Çeşme’yi de hayal ederek adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Temiz su kaynaklarını korumak ve sahip olduğumuz tüm doğal kaynakları; sahip olduğumuz son ağacı, son yaprağına kadar her şeyi korumak, yaşama saygı duygusuyla beraber Çeşme’de huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yaşam ortamı kurmak, hepimiz için çok önemlidir” diye konuştu.

LAL DENİZLİ: DENİZ VE KUMDAN FAZLASI

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de “Çeşme, deniz ve kumdan çok daha fazlası. Çeşme, kendi bünyesinde birçok saklı mirası bulunduran bir yer. O nedenle Çeşme’nin gizli kalmış bütün kültürel mirasını da ön plana çıkaracak turizm yatırımları önem kazanıyor. Burayı 12 ay boyunca yaşanan bir yer haline dönüştürmek önemli. Biz şanslıyız, çünkü bu altyapımız mevcut. Çeşme’yi içinde kültürü, sanatı, denizi, kumu, güneşi, eğlence hayatı, dinlenme hayatı, sporu bir arada benimseyecek bir anlayışla yöneteceğiz. Bu bağlamda çok şanslıyım. Çünkü birlikte her daim çalışmaktan büyük zevk duyduğum bir büyükşehir belediye başkanım var. Kendisi Çeşme’yi çok ince eleyerek gündemine alıyor ve ‘Çeşmelileri memnun edecek ne gerekiyorsa bir arada yapalım, burayı kalkındıracak şeyleri talep etmekten geri durmayın’ diyor. Ben de ilçe-büyükşehir uyumunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bu nedenle Cemil Başkan’ımıza teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.