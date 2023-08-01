CHP’den grevdeki işçilere çağrı: AKP’nin sizi kullanmasına izin vermeyin

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:12

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:12

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro A.Ş.’de, süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendikanın aldığı grev kararı sonrası metro ve tramvayda çalışan işçiler iş bırakmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, başlatılan grevin sendikal bir hak olduğunun altını çizerek, “İzmir’de metro ve tramvay hatlarının durmasına sebep olan ve doğal olarak İzmirlilerin ulaşımını etkileyen grev kararı her ne kadar yasal hak olsa da, İzmir büyükşehir belediyemiz yapılacak maaş zamları konusunda, ülkenin AKP iktidarı tarafından içine sokulduğu ağır ekonomik buhran şartlarına rağmen, imkanlarını zorlayarak yüzde 100’ün üzerinde zamlar önermiştir. Ülkenin geldiği duruma bakın. Maaşları 2 katına çıkarmak bile emekçi kardeşlerimizi memnun edemiyor. Ülkeyi yangın yerine çevirenlere bakın. İzmir büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer her zaman olduğu gibi işçiden, emekten yana tavrını ortaya koymakta, işçilerimiz ve İzmirliler mağdur olmasın diye insanüstü bir çaba sarf etmektedir. Bu çabanın en yakın tanıkları emekçi kardeşlerimiz ve sendikalarımızın değerli yöneticileridir. AKP iktidarının sömürdüğü, sırtına bastığı, yok saydığı emek sınıfına sahip çıkan anlayış yine CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıdır. Bu anlayış, tüm Türkiye’de sendikal hakların savunucu olduğumuz CHP’li belediyeler dışında grev göremememizden de belli” diye konuştu.

"İŞİNİZE DÖNÜN EMEK SÖMÜRÜCÜSÜ AKP’YE İZİN VERMEYİN"

Sendika ve işçilerin zor şartlara rağmen verilen yüksek zamları değerlendireceğinden olduğunu belirten Şenol Aslanoğlu, sendika ve işçilere seslenerek “Sendikamıza ve emekçilerimize tüm İzmirliler adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Emekçiler olarak sizler mağdur olmayın elbette. Konuşulur orta bir yol bulunur ama İzmir halkını da mağdur etmeyelim. İşçilerimizin başlattığı grev üzerinden, AKP iktidarının da grevi siyasi malzeme olarak kullanmasına, emekle, emekçiyle, sendikalarla ve İzmir ile hesap görmeye, her fırsatta emeği sömürmeye ve İzmir üzerinden algı yaratmaya çalışan siyaset bezirganlarına izin vermeyin. Gelin işinizin başına dönün ve görüşmeleri İzmir halkı mağdur olmadan sürdürün. Diğer eylem biçimlerin de sürdürün. Eyleminizi kırmak değil amacımız, İzmirlileri mağdur etmeden eylemlerin yapılmasını sağlamak. Sendikalarımız İzmir duruşunu iyi bilir ve İzmir halkının mağduriyetine izin vermez. Bunu başarırsak, eminim ki zamlar konusunda da çözüm bulunacaktır. Geçtiğimiz Perşembe akşamı zamlara hayat pahalılığına karşı nasıl birlikte ses yükselttiysek, emekçi kardeşlerimizin dertlerini de elbirliği ile çözeceğiz” ifadelerini kullandı.