CHP'li başkanının odasına bıçak, satır ve çekiç ile girerken yakalandı!
İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne yeni yıl kutlamak için gelen bir şahsın üzerinden satır, bıçak, çekiç ve sivri demir çıktı. Şahıs gözaltına alınırken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" dedi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni yıl için kendisini ziyarete gelen bir şahsın üzerinden çıkanları paylaştı.
Twitter hesabından açıklama yapan Gümrükçü, “Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur” ifadelerini kullandı.
YENİ YIL KUTLAMASI İÇİN GELEN ŞAHSIN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR!!!— Utku Gümrükçü (@utkugumrukcu) January 2, 2023
Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle Belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? pic.twitter.com/POmfkXZFCR
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