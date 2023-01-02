CHP'li başkanının odasına bıçak, satır ve çekiç ile girerken yakalandı!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 11:09

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni yıl için kendisini ziyarete gelen bir şahsın üzerinden çıkanları paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Gümrükçü, “Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur” ifadelerini kullandı.