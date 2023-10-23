Cumhuriyet Ege’de Mehmet Şakir Örs dönemi

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:54

Deneyimli Gazeteci Mehmet Şakir Örs. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilciliği’ne atandı.

Ege Üniversitesi’nin ekonomi ve gazetecilik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayan, kalkınma ve tarım üzerine yaptığı araştırmaları kitaplaştıran Örs, 1992 yılında “Hümanist Enternasyonal Uluslararası Araştırma Ödülü’nü” getiren çalışmasını da kitaplaştırdı.

“Hasan Tahsin Gazetecilik Özel Ödülü”nün sahibi olan Örs, TARİŞ’in halkla ilişkiler birimini kurdu. Ege’nin toplumsal yaşamına yönelik ekonomik ve sosyal araştırmalar yapan Örs, Türkiye Yazarlar Sendikası, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve ÇGD üyesi.