Efes Ultra Maratonu başlıyor
İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi’nin 2017’den beri düzenlediği Ephesus Ultra Maratonu’nun altıncısı 18-19 Mart tarihlerinde koşulacak. İki binin üzerinde katılımcı Dünya Kültür Mirası Selçuk’u koşarak keşfedecek.
İzmir’in Selçuk ilçesi, 6. Climbolic Ephesus Ultra Maratonu’na 18-19 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. 2017 yılından bu yana her yıl mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Efes Ultra Maratonu, bu yıl 18- 19 Mart tarihleri arasında bir kez daha spor tutkunlarını Selçuk’ta bir araya getirecek.
6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve 120 K mesafelerinde altı farklı parkurda düzenlenecek organizasyon ile katılımcılar, Selçuk’un tarihi destinasyonlarını ve kültürel zenginliklerini keşfedecek.
İki binin üzerinde katılımcının Dünya Kültür Mirası Selçuk’u koşarak keşfedeceği 6. Climbolic Ephesus Ultra Maratonu'nun 19 Mart Pazar günü saat 12.00’deki finalinde ise İstasyon Meydanı’nda katılımcılara sertifika verilecek.
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