Ege’nin başkanlarından Cumhuriyet mesajları

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet!

Savaşlar ve işgallerle, güçlülerin zayıflara zulmüyle yazılan insanlık tarihinin karanlık döngüsü, bundan 100 yıl önce bu topraklarda kırıldı. Ekonomik ve askeri gücü arkalarına alarak yeni sömürgeler kurmak hayalindeki istilacılar ilk yenilgiyi burada tattı.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen tarihin en onurlu direnişi güçlülerin değil haklıların zaferiyle sonuçlandı.

Atatürk sadece bir askeri deha değildi. Çağının çok ötesinde bir liderdi. Halkının kaderine yön verecek yönetim şeklini daha Kurtuluş Savaşı yıllarında belirlemişti. Hedef Cumhuriyet’ti.

Ve savaştan bir yıl sonra zafere anlam katan o büyük adım atıldı. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Cumhuriyet, Türk halkı için sıradan kavram değildir.

Ömrünü halkının istiklaline, bağımsızlığına ve özgürlüğüne adamış bir neslin, canı ve kanı pahasına kazanıp bizlere bıraktığı en değerli mirastır Cumhuriyet.

Halkın egemenliğidir. İnsan onuruna yakışan çağdaş demokrasinin temel taşıdır.

Egemenliği ulusa teslim eden yönetim şeklinin adıdır Cumhuriyet.

Kimsesizlerin kimsesidir.

Cumhuriyet, kibirli ve hak tanımaz emperyalistlere karşı kazandığımız görkemli zaferdir.

Anadolu halkı kendi kaderini tayin edemez, batılı sömürgecilerin himayesi olmadan çağdaş bir toplum olamaz diye düşünen mandacılara ve yerli işbirlikçilerine verilmiş en güzel cevaptır.

Cumhuriyet, ülkenin anahtarını işgalcilere elleriyle sunan, sonra da bir gün onların gemileriyle kaçıp giden teslimiyetçilere rağmen, bu toprakları canı pahasına kurtaran yurtsever Anadolu evlatlarının eseridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Cumhuriyet barışın tatlı güneşidir.” Cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan ise bizleriz.

Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle ikinci yüzyılına taşımak, onu kurmak kadar önemlidir. Bunu başarmanın bir ayağı bayrağımızı, topraklarımızı ve bağımsızlığımızı korumaksa, diğer ayağı ise birbirimize iyilikle bağlanmak, toprağımızla, suyumuzla ve doğamızla uyum içinde yaşamaktır.

İzmir olarak kurtuluş mücadelemize önderlik ettiğimiz gibi Cumhuriyetimizin korunmasına da önderlik edeceğiz. Bunu bizi biz yapan toplumsal değerlerimizi koruyarak başaracağız.

Ve her ne pahasına olursa olsun, Atamızın bizlere emanetini, Cumhuriyetimizi koruyacağız.

Seneye bu günlerde yüzüncü yılını kutlayacağımız Cumhuriyet’i çok daha güçlü kılacağız.

Bu kararlı duruşun ilk adımını Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla düzenleyeceğimiz İktisat Kongresi ile atacağız. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında bizden sonraki nesillere bugünün Türkiyesi’nden pozitif, onları aydınlatacak, onlara ilham verecek ve onlara yol gösterecek mesajlar vereceğiz.

Bu tarihsel sorumluluk ışığında topraklarımızın bereketini artıracağız, refahımızı büyütüp, adil bir şekilde paylaşacağız.

Geleceğe umutla, cesaretle bakacağız.

Hedeflerimizle kararlılıkla yürüyeceğiz.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasisi çok daha güçlü, çalışan, üreten ve hakça paylaşan bir Türkiye’yi el birliğiyle inşa edeceğiz.

Cumhuriyet'e hep beraber sahip çıkacağız.

Çünkü Cumhuriyet'te bağımsızlığımız var, egemenliğimiz var, geleceğimiz var.

Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türk Milletinin bağımsızlığını ve cesaretini barındıran Cumhuriyet’in 99. Yılında bir kutlama mesajı yayımladı. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımanın hiç kolay olmadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün ilelebet bu topraklarda yaşayacağını, hiçbir kuvvetin bunu silemeyeceğini belirtti.

Gürün, ‘’Cumhuriyet, 1923 yılından beri Atatürk ilke ve devrimleri ile aydınlanan bu topraklarda halkın hür iradesinin demokrasiye yansıması, özgürlüklerimizin, geleceğimizin teminatıdır. Bugün hepimize düşen görev, ulusal değerlerimize, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu, dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara kol kola güçlü biçimde yürüyecektir’ dedi. Cumhuriyet’in sağladığı demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi değerlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen başkanı Dr. Osman Gürün, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da rehberimiz daima Mustafa Kemal Atatürk olacak ve Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet, Ata’mızın bizlere emanet ettiği en büyük miras demek. Bizi biz yapan Cumhuriyetimizin 99.yaşı, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bu topraklarda ilelebet yaşayacak Türk Milleti Cumhuriyet’ine hep sahip çıkacak. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

99. yılın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,”Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” diyerek, bizlere demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü armağan etmesinin üzerinden 99 yıl geçti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıldönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.Biz Cumhuriyet sevdalılarına Cumhuriyet denildiğinde aklımıza, Lozan gelir. Vatan toprağının bir karışı için masada verilen savaşı minnetle anarız.Bizlere Cumhuriyet denildiğinde aklımıza her yaştan vatan evladının yürekli mücadelesi gelir; önlerinde saygıyla eğiliriz.Biliriz ki Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına gidiyorsa, bu Milli Mücadele kahramanlarının verdiği onurlu mücadele sayesinde oldu.

Henüz 99 yaşında genç bir çınar olan Cumhuriyetin gölgesinde daha çok nesiller yetişecek. Bizler de Cumhuriyetimizi onlara emanet edeceğiz.Demokrasiye olan gönülden inancımızla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimize ve şehitlerimize verdiğimiz sözü tutacağız. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan:

Ata’mızın emsalsiz ilkeleri; Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık, Milliyetçilik, Devletçilik sahip oldukları tüm güçle bizleri koruyup kollayan, zorluklar karşısında sarıp sarmalayan en değerli hazinelerimizdir. Ne mutlu bize ki tüm bu kıymetli ilkelerin güvencesi altında Cumhuriyeti’mizin ikinci yüzyılına doğru ilerlerken, 99. gurur yılımızda umutluyuz, heyecanlıyız ve bir o kadar da kararlıyız. İnsan olmanın, insanca yaşamanın vazgeçilmezleri temel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkıp, elimizden alınanları geri kazanmak için savaşacağız. Anayasayı yok sayanlara, Cumhuriyetle derdi bitmeyenlere, hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu savunanlara, kendisini halktan üstün görenlere sözümüzü söylemekten çekinmeyeceğiz. Demokrasi vazgeçilmezimiz, bağımsızlık karakterimiz olacak. İkinci yüzyıla doğru ilerlerken; gençlerimizin en güzel dönemlerini gelecekten kaygı duyarak değil, aydınlık gelecekten emin, yaşama sevinciyle dolarak yaşamalarının teminatı olmak için çalışacağız.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur:

Herkes yakını görür, bazıları çok uzağı. Herkes bugünü ve yarını düşünür, bazıları ise yıllar sonrasını… Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hep yıllar sonrasını düşünmüş. Bir ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımış. Hiç şüphe yok ki Cumhuriyet, bu topraklarda gerçekleşen hayallerin en büyüğüdür. Onun ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle perçinlediği Türkiye Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun. “Ata’mızın bize emanet ettiği Cumhuriyete, O’nun ilkelerine, her zaman sahip çıkan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bizler Atatürk’e ve Cumhuriyete her zaman bağlıyız ve bağlı olmaya devam edeceğiz. Bizim Mustafa Kemal sevgimiz yüreğimizden, hiçbir zaman gitmeyecek. Şu bilinmelidir ki, bizler olduğumuz sürece Cumhuriyeti unutturmaya, Mustafa Kemal Atatürk’ü unutturmaya da hiç kimsenin gücü yetmeyecek.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca:

Cumhuriyet, bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyan, bütün imkânsızlıklara rağmen bir araya gelip eşsiz bir mücadele örneği gösteren yüce milletimizin sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği büyük zaferin ardından, yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamıştır. Cumhuriyetin 99 yıldan beri yüce milletimize sunduğu kazanımları korumak ve bizi birbirimize bağlayan değerlerimizi yaşatmak, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Çocuklarımızın parlak geleceği için bu kavramlara sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak; ancak hepimizin sorumluluklarımızı en iyi biçimde yerine getirmemizle başarılabilecek bir hedeftir. Bu anlamda, hepimiz büyük bir kararlılık ile ülkemiz ve Cumhuriyetimiz adına sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş:

Atatürk 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla yeni bir devrin kapılarını açmıştır. Laiklik ilkesinin benimsenmesiyle çağdaş bir kimliğe kavuşulmuş, böylece özgürlükler ve demokrasi güvence altına alınmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılına bir adım kala aynı coşku ve tutkuyu yüreklerimizde hissediyoruz. Bizler var oldukça Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek en temel görevimizdir.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın:

Cumhuriyet, binbir emek ve güçlükle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ esasıyla, ‘hak, hukuk, adalet’ ruhu ve inancıyla kurulmuştur. Tüm dünyada emsali görülmemiş bir zaferin ardından bu topraklarda kurulan ve pek çok dünya ülkesine örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, imkânsızı başarmamızın en büyük kanıtı, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü, laikliğe, demokrasiye, hakka ve hukuka olan yegâne bağlılığımızın adıdır. Tüm yıpratmalara, engellere, zorluklara ve kötü emellere rağmen 99 yıldır dimdik ayakta duran Cumhuriyetimizden ve eşsiz kazanımlarından bir adım dahi geri atmayacağız.