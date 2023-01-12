EİB Başkanı Eskinazi: Yanlış mali politikaların sonuçları ağır olacak

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:49

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 09:49

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” ile 2022 yılında ihracatın yıldızı olan firmaları tören ile ödüllendirdi.

Geceye törenine 2014-15 Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı Gökhan Ömer Tuncer, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Ege Gümrük ve Ticarek Bölge Müdürü Enver Kök, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ödül alan 58 ihracatçı firmanın temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

ESKİNAZİ: BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK ÇAĞINA SÜRÜKLENDİK

Açılış konuşmasını yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılı küresel ekonomi için pandemiden çıkış ve toparlanma yılı olacaktı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, ne yazık ki büyük bir belirsizlik çağına sürüklendik. 40 yıl sonra yeniden gündeme oturan enflasyondan, enerji krizine, ekonomik istikrarsızlığa kadar benzeri görülmemiş türbülanslı bir yıla hazırlanıyoruz. IMF, Avrupa Merkez Bankası, Dünya Bankası, OECD beklentilerine göre en az 3-4 yıllık uzun bir resesyon öngörülüyor” dedi.

“2022 YILINDA BİN 129 FİRMAMIZ İLK KEZ İHRACAT YAPTI”

2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını tüm olumsuzluklara rağmen 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attıklarını ifade eden Eskinazi, “Ege Bölgesi olarak da ihracatımız 31,5 milyar dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2022 yılındaki ihracatında 7 bin 377 firmamızın emeği var. 2022 yılında bin 129 firmamız ilk kez ihracat yaparken, bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 190 milyon 560 bin dolar oldu. İhracatçılarımızın 21 bin 424 dosyasını sonuçlandırarak, 563 milyon liralık devlet desteği almalarına aracılık ettik. Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2023 yılında da devlet desteklerinin ihracatçılarımıza ulaşmasına aracılık yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“21 KATEGORİDE 61 ÖDÜL”

Törenin önemine değinerek devam eden EİB Başkanı Eskinazi, “Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2023 yılına 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracat tutarıyla girmemize en büyük katkıyı sağlayan 58 firmamıza bugün, 21 kategoride 61 ödül takdim edeceğiz. 58 firmamız, 2022 yılında ülkemize 7 milyar 621 milyon 108 bin dolar kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatının yüzde 42’sini bu firmalarımız gerçekleştirdi. Firmalarımızın 48 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 10 firmamız ise bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı. İzmir’den 38, Manisa’dan 7, Aydın’dan 5, Denizli’den 3, Muğla ve Uşak’tan 2’şer, Balıkesir’den 1 firmamız yer alıyor. Bugün sizlerin karşısına ülkemize verdiğimiz sözü tutabilmiş olmanın gururu ve mutluluğuyla çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BİR ONLİNE TİCARET KANALI HEDEFİ

2023 yılı hedeflerini ve planlarını anlatan Jak Eskinazi, “2023 yılında ihracatımızda mevcut rakamlarımızı korumak için; Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar dünyanın her noktasına sektörel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz, sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarının milli katılımını organize edeceğiz, alım heyetleriyle ihracatçılarımızın ithalatçı firmalarla yeni işbirliklerine imza atmasını sağlayacağız. ABD pazarında Turquality Projemize önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Tasarım yarışmalarımızla ihracatçı sektörlerimize yeni vizyoner tasarımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik odaklı URGE projelerimiz 90’dan fazla firmanın katılımı ile başarılı bir şekilde ilerliyor. 2023 yılında bu halkaya farklı sektörlerimizde yeni URGE projelerimizi de ekleyeceğiz. Ülkemizin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması için girişimlerimize devam edeceğiz. E-ihracat destekleriyle, potansiyel pazarların e- ticaret koşulları da göz önüne alınarak farklı iş modellerinde yeni nesil destekler getirildi. Şirketler, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri, B2B platformları ve e-ihracat konsorsiyumları ve işbirliği kuruluşları destekten faydalanabilecek. Geçen sene çalışmalarına başladığımız Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri “eib.li” portalının çalışmalarını bitirip, küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyoruz. Yakında Metaverse altyapısında da yeni projelerimiz olacak. Çin ile ilgili bir e-ticaret platformu için çalışmalarımız son safhaya geldi” dedi.

“YANLIŞ MALİ POLİTİKANIN SONUÇLARI AĞIR OLACAK”

Hükümetin ekonomi politikasını da eleştiren Eskinazi, “Enflasyon, faiz, kur baskısı, ücret artışı sarmalına yol açan yanlış mali politikaların 2023’te sonuçlarının ağır olacağı kesin. Önümüzdeki süreçte iyimser bir tablo çizmek çok zor. Mevcut kur-faiz politikası birçok sektörün ihracatta rekabetçiliğini olumsuz etkiler konuma geldi. Bu ortam değişmezse 2023 yılında ihracat rakamlarında mevcudu korumak bile başarı olacak. İhracat rakamlarında gerilemenin yaşanmasını kaçınılmaz olarak değerlendiriyoruz. Devletin tüm kesimleri ihracatçılarımızı koruyacak adımları ivedilikle atmasını istiyoruz. Sözlerimi Britanyalı filozof Bertrand Russell’ın sözleriyle bitirirken hep beraber düşünelim istiyorum; ‘İnsana mutluluk için sadece şundan bundan keyif almak değil; ümit, teşebbüs ve değişim gerekir. Arzulamamız gereken bir ütopya değil; hayal gücü ve umudun canlı, aktif olduğu bir dünyadır.’ Bu önemli geceyi onurlandıran tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyor, tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Eskinazi’nin konuşmasının ardından firmalara ödülleri takdim edildi.



