Genç gazetecilere Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Tarım Gazeteciliği atölyesi

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:39

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:39

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi, Seferi Keçi ve Seferihisar Gazeteciler Derneği’nin (SGD) katkılarıyla genç gazeteciler usta tarım gazetecileriyle 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde bir araya getirecek. Mesleğe yeni başlayan, bölümden yeni mezun olanlar ve hâlihazırda eğitim gören gazeteci adayları katılacağı usta - çırak buluşmasında tarım gazeteciliğine dair birçok atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Genç gazetecilere yönelik düzenlenecek atölye çalışmalarında “Uluslararası Alanda Tarım Gazeteciliği Deneyimleri, Tarım Gazeteciliğine Hak Temelli Yaklaşım, Tarım Gazeteciliğinin Temel İlkeleri, Tarım Gazeteciliğinde Fotoğrafçılık ve Habercilik, Tarım Politikaları ve Basın Dünyası, Gazetecilikte Branşlaşma ve Tarım Gazeteciliğinin Önemi, Tarım Gazeteciliğin Çerçevesi ve Gazetecilik Etiği ve Toplumsal Sorumluluk” başlıkları ele alınacak.

TARIM GAZETECİLİĞİ EL KİTABI HAZIRLANACAK

Atölye çalışmaları sonucunda çalışmalarda kullanılan kaynaklar, anlatılan konular ve alanda üretilmiş diğer kaynaklar kullanılarak Tarım Gazeteciliğinde temel ilke ve yöntemler konusunda genç gazeteciler için temel başvuru kaynağı olarak planlanan “Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği El Rehberi” hazırlanacak. Bu rehber, çalışma kapsamında hazırlanacak web sitesi aracılığıyla da dijital olarak başvurulabilecek bir kaynak görevi de görecek.

GENÇ GAZETECİLER İÇİN YENİ BİR HABER SİTESİ

Çalışma çıktılarının yaygınlaştırılacağı, çalışma katılımcılarının atölye yürütücüleri ve diğer gazeteci, akademisyen ve uzmanların desteğiyle tarım gazeteciliği konusunda haber, araştırma, makale, fotoğraf vb. içerikler üreterek güncelleyecekleri bir haber sitesi hazırlanacak ve bu site bir taraftan üretilen çalışma içeriklerin yaygınlaştırılmasını sağlarken diğer taraftan da çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlayacak.

NEDEN TARIM GAZETECİLİĞİ?

Gazetecilik son elli yılda ekonomi gazeteciliği, enerji, otomotiv, turizm ve emlak sektörleri gazeteciliği gibi bölümlere ayrılmıştır. Bunlara son yıllarda tarım gazeteciliği de eklenmiştir. Tarım gazeteciliği hem mesleki faaliyetlerin daha özel ve dar alanlarda yürütülmesinden dolayı hem de özellikle son dönemlerde tarım, gıda konularının önem kazanmasından dolayı daha fazla ön plana çıkmaktadır. Gazeteciliğe yeni başlayan veya başlayacak olanların da bu bilimsel yaklaşıma sahip olmaları, kendilerinden önce tarım gazeteciliği alanında çalışan ve gazetecilik ilkelerini tarım gazeteciliği mesleğine uyarlayan meslektaşlarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaları amaçlanmaktadır. Tarım gazeteciliğinde popülist ve ajitasyon kaynaklı format ve tarz yerine tarım, gıda ve orman ürünleri sektörlerinde bilimsel bilgi ve güncel verilere dayalı analiz ile desteklenen yorum ve habercilik anlayışının temel yaklaşım haline getirilmesi düşüncesi ile gazeteciliğe yeni başlayan veya başlayacak olan gençlerin bu donanıma sahip olmaları bir taraftan mesleki ilkelere uygun gazetecilik yapılmasına diğer taraftan da halkın gıda, tarım, beslenme gibi yaşamsal konularda doğru bilgiye erişebilmelerini sağlayacaktır.