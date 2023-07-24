Ilıca’dan Ata’ya selam

Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:30

Güncelleme: 24.07.2023 - 14:30

Çeşme Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’de suikast girişimi sonrasında Ilıca’ya gelişinin 97. Yıl dönümü 21-22-23 Temmuz tarihleri arasında Ilıca Taş İskele’de sergiden söyleşiye, konserlerden dans gösterilerine kadar dolu bir programla kutladı. Etkinlikte Atatürk Fotoğrafları ve Eski Çeşme Fotoğrafları sergisi, “Kadın Efeler” dans gösterisi ve Zeybek Gösterileri ile gerçekleştirildi.

“ZAMANSIZ ŞARKILAR” İLE ILICA

Ilıca’dan Ata’mıza Selam etkinlikleri kapsamında Hanri Benazus’un “Cumhuriyet Fotoğrafları” Koleksiyonu Sergisi açıldı. Festivalin ilk gününde ünlü besteci, yorumcu, söz yazarı ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı. Festivalin ikinci gününde Mustafa Başgülşen “Geldikleri Gibi…” isimli 2 perdelik tek kişilik gösterisi ile izleyenleri aydınlattı. Festivalin son gününde Hanri Benazus “İnsan Yönüyle Atatürk” Söyleşisi gerçekleştirdi. Akşamında ise Maya Eryüce - Altuğ Dilmaç ve Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde “Zamansız Şarkılar” konseriyle müzik severler Ilıca’nın ılık rüzgarlarının esintisinde büyülü bir yolculuğa çıkardı.