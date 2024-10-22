İZKOOP’tan Ayrancılara yeni yatırım

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:23

Güncelleme: 22.10.2024 - 14:32

İzmir’in Ayrancılar bölgesinde, Türkmenköy mevkiinde yer alan ve modern, yatay mimarisiyle dikkat çeken Grand Port Projesi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan lansmanla tanıtıldı. İzmir iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aynı zamanda inşaat ve konut sektörünün geleceği de ele alındı. Lansmanda yer alan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, “Konut Sektöründe 2025 Vizyonu” başlıklı konuşmasıyla dikkat çekti.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, İZKOOP Genel Koordinatörü Çağlar Kalkan, İzmir’in kentsel dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yeni projeler ürettiklerini belirtti. Kalkan, “2022 yılında hayata geçirdiğimiz Nobili Park Airport projemizin komşusu olan Grand Port projemizi de sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. İzmir halkına kaliteli yaşam alanları sağlarken, ekonomik zorluklara rağmen vadeli ve faizsiz ödeme planlarıyla konut sahibi yapmayı hedefliyoruz” dedi.

KREŞ VE GENÇLİK MERKEZİ DESTEĞİ

Kalkan, İZKOOP’un sosyal sorumluluk bilincinin de güçlü olduğunu vurguladı. Torbalı Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında projeye yakın bir bölgede 350 çocuğa hizmet verecek bir kreş yapılacağını açıkladı. Ayrıca, bölgedeki gençlere spor yapma imkanı sağlamak amacıyla Ayrancılar Gençlik Spor Kulübü’ne destek vereceklerini belirtti. Ayrancılar’daki temel atma törenine canlı bağlantıyla katılım sağlanırken, İZKOOP’un yeni projeleri olan “Black Gardens” ve “DOĞA Residences” projelerinin kısa tanıtımı da yapıldı. Bu projelerin 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Etkinlikte konuşan Mert Başaran, Türkiye’de alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretiminin yetersiz olduğunu vurgulayarak, uygun fiyatlı konut almanın gelecekte daha da zorlaşacağını söyledi. Başaran, “Bugün alabileceğiniz uygun fiyatlı konutlar, ileride daha da erişilmez hale gelecek. Yatırım yapmanın tam zamanı” diyerek yatırımın önemine dikkat çekti.

GRAND PORT PROJESİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Grand Port Projesi, 25 bin 400 metrekare alan üzerine kurulu, modern ve yatay mimarisiyle öne çıkan 340 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje, geniş peyzaj alanları, yüzme havuzu, spor alanları, çocuk oyun parkları ve yürüyüş yollarıyla İzmir’in kalabalığından uzak, doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor.