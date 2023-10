İzmir iş dünyası: Sanayide, tarımda, teknolojide yükselen bir Türkiye

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:56

Türkiye’nin ikinci yüzyılında önem vermesi gerektiği konuların başına sanayi, tarım ve teknolojiyi koyan İzmir’in iş dünyası, yeni yüzyılda Türkiye’nin çok daha emin adımlarla yürüyeceğini konusunda birleştiler. Bu coğrafyada 100. Yılına basan Cumhuriyet’in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulduğunu hatırlatan İş dünyası temsilcileri, Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılması içinde daha çok çalışacaklarını ifade ettiler.

KASALI: İKİNCİ YÜZYILDA DA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakmanın onurunu yaşarken, ikinci yüz yıla girmenin de heyecanı içindeyiz. Bizler 100 yılda Cumhuriyet’in bize sağladığı değerler ile bir konuma geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde bugün ülke olarak dünya sahnesinde varız ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak ikinci yüzyılda da var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülke insanlarının daha refah içinde yaşadığı ve büyüyen ekonominin her kesimi mutlu ettiği bir yapıyı kurmamız gerekiyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında toplumu her alanda geriye götüren enflasyonun artık bu ülkenin gündeminden kesinlikle çıkarılması gerekiyor. Piyasalarda sürdürülebilir güvenin tesis edilmesi şart. Ekonomide yıllardır söylenen ama bir türlü yapılamayan yapısal reformları hayata geçirebilirsek, yeni dönemde belirsizlikleri ortadan kaldırarak ülkemizin istikrarlı büyümesini sağlayabiliriz. Dengeli bir büyüme ile toplumun tüm kesimlerinin refahtan pay almasını sağlayıp, ikinci yüzyılda huzurlu, mutlu ve dünyada her alanda söz sahibi olan bir ülke haline gelebiliriz. İkinci yüzyılımızda hep birlikte bu hedeflerimizi hayata geçirecek bir ortamın oluşturulması için hep birlikte çalışacağız.”

KÜÇÜKKURT: DEMOKRASİYİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK TEMEL SORUMLULUĞUMUZ OLMALI

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan milletimizin bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetin 100’nci yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milli mücadelede iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza veren bu halk, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı vererek 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Bu kutlu günden 100 sene sonra, Türkiye’nin ikinci yüzyılında bizleri bekleyen çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ülkemizin bağımsızlığını, birliğini esas almak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak hepimizin temel sorumluluğunu oluşturuyor. Sanayide, tarımda, teknolojide, yazılım ve havacılık endüstrisinde fark yaratan, bunu yaparken, modern demokratik değerler çizgisinden ayrılmayan, Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma hedefi, Türkiye’nin ikinci yüzyılında rotamızı oluşturan alanlar olarak öne çıkıyor. Bizler de bu alanlarda ülkemizi ileriye götürmek için çalışmaya devam etmek zorundayız ve bilinçle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 100’nci kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”

AŞKINER: CUMHURİYET İNANÇ VE KARARLILIK ÖRNEĞİ İLE KAZANILDI

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, “Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandıran en özel değerimiz, zenginliğimizdir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı tarihe altın harflerle yazılırken, yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet’in de yolunu açmıştır. İşte bu cumhuriyet bugün 100 yılı devirerek ikinci yüzyılına adım atmış, yapılan fedakarlıkların, akıtılan gözyaşlarının, dökülen kanların boşa gitmediğini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ikinci yüzyılına taşıyan işte köklerindeki bu değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girerken Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı duyarlılığı sağlamakla oluşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu edebi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsız bir devlet için bir an olsun tereddüt etmeden hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

SEZGİN: TÜRK KADINI İÇİN CUMHURİYET DEĞERLERİ ÇOK ÖNEM TAŞIYOR

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: “Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve 100 yaşını dolduran Cumhuriyetimiz tüm ulusumuza kutlu ve mutlu olsun. Türk kadını için Cumhuriyet değerleri, toplumun her kesiminden daha fazla önem taşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında “İktisadi, siyasi ve sosyal hakların kadınlar tarafından kullanılmasının, beşeriyetin saadeti ve saygınlığı açısından gerekli olduğuna eminim” diyordu. Kadınların da erkeklerle aynı haklara eşit ve adil olarak sahip olunması gerektiği için mücadele ediyordu. Toplumda kadının birey olması için devrimler yapıyordu. Yani Cumhuriyet bence en çok kadın devrimiydi. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla vurgulanan kadın eşitliği mücadelesi bir hayırseverlik meselesi değil, kadının ve erkeğin insan hakkının eşitliğinin savunulması meselesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ancak erkeklerin de meseleyi fark etmesiyle mümkün olur. Türkiye’nin ikinci yüzyılında toplumsal cinsiyet eşitliğinde örnek gösterilen bir ülke inşa etmek, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bir Türkiye yaratmanın ön koşuludur. Belki bundan yüz yıl sonra, ülkemiz kadınları bugünkü niyetimizi anlar ve bu satırlardan ilham alırsa biz de misyonumuzu yerini getirmiş sayılırız. Umarız o tarihte her şey eşitlenmiş olur ve sadece tebessüm ederek bizi anmış olurlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, yaşasın Cumhuriyet.

ERTUĞRUL: CUMHURİYET TÜM FARKLILIKLARI ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ SİSTEMDİR

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, bir halkın her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla, kararlılıkla giriştiği mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin eseridir. Milli egemenlik çatısı altında; ırk, din, dil farkı gözetmeksizin herkesi demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimidir ve bize miras bırakılan bu değeri, her zaman olduğu gibi, kararlılıkla korumakta kararlıyız. Milletimiz iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza vermiş, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşını başlatarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”

KORKMAZ: CUMHURİYETİ GENÇLER GELECEĞE TAŞIYACAK

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman milletimizin tarihe altın harflerle yazdırdığı destansı zaferin sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü kutlu, mutlu olsun. Bu en özel bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilk günkü gibi coşku ve heyecan ile kutlarken, bu yıl 100. Yılını idrak ediyor olmamız nedeniyle daha bir heyecanlı ve gururluyuz. Milletimiz, üzerinde hür ve bağımsız yaşayabileceği bir vatan için düşmanlara karşı başlattığı mücadele sonucunda başarıya ulaşmış, kazanılan zaferlerin sonucunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bunu Cumhuriyetle taçlandırarak, güvence altına almıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özellikle biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması, bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de, Atatürk’ümüzün bize çizdiği yolda aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak çalışıyor, üretiyor ve ülkemizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünde tüm eksikliklerini tamamlamış, sanayisiyle, tarımıyla fark yaratan bir ülke yaratmak için daha çok çalışacağımızın sözünü de bu vesileyle bir kere daha veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 100.kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

GÜNEL: CUMHURİYET BÜYÜK BİR DEĞERDİR, DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, “29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir değerdir. Yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle çalışacaktır. İkinci yüz yılımızda kuruluş ilkelerine bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyeti’ni daha yukarılara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye’nin ikinci yüzyılında gelecek nesillere güçlü bir ülke bırakma hedefiyle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Bin yıldır bu topraklardayız, gelecek bin yılda da burada olacağız.

KILIÇ: ATATÜRK’ÜN AYDINLATTIĞI YOLDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, “Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı özgürlük ateşi, Cumhuriyet’in ilanı ila nihai hedefine ulaşmıştır. Bu duygularla öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Atatürk, silah arkadaşları, kurucu meclis ve şehitlerimizin bize armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere işaret ettiği laik, demokratik, özgürlükçü yolun sorumluluğunu daha bir şevkle üstlendiğimiz bu özel günde, Türkiye’mizin 100 yıl içinde atlattığı badireleri ve verdiği üstün mücadeleleri hepimizin bir kez daha düşünmesi ve dersler çıkarması gerekiyor. Atatürk ve şehitlerimize borçlu olduğumuz bu sorumluluk Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da omuzlarındadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak; çağdaş dünya devletleri içinde ülkemizin saygın yerini korumak ve yükseltmek için bu değerlere her zamankinden daha güçlü sahip çıkmamız gerekmektedir. Tarihten süzülerek, nice mücadeleler verilerek oluşturulan evrensel değerlerden olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ilkelerini koruyan ve yücelten bir Cumhuriyeti sürdürmek, ikinci yüzyılda hepimizin sorumluluğudur. Bunu yaparken sanayisiyle, özellikle tarımıyla, katma değerli üretimiyle, nitelikli ve kaliteli eğitimi ile Dünya’da fark yaratan bir ülke olmak yeni yüzyılda temel hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Türkiye’nin ikinci yüzyılında Atatürk’ün değerlerinin aydınlattığı kutlu yolu güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.

TORUN: 29 EKİM TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK BAYRAMI



Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, “Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılının tüm ülkemize kutlu ve mutlu olmasını dilerim. 100 yıl önce muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için atılan cumhuriyet adımının önemini bugün çok daha iyi anlıyoruz. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı özgürlük ateşinin taçlandırıldığı 29 Ekim, Türk milletinin belki de en önemli bayramlarından biri olarak parıldamaya devam ediyor. Laik, demokratik, insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir ülke olma yolunda atılan bu adımı 100. Yılında tekrardan değerlendirmek, gençlerimize bu günün anlam ve önemini tekrardan anlatmak hepimizin borcudur. Türkiye’nin ikinci yüzyılında sanayisi, tarımı, ekonomisi, eğitimi ve sosyal yaşamı ile fark yaratan, sadece bölgesinde değil Avrupa ve Dünya’da söz sahibi olan bir Türkiye inşa etmek, bizim bu yeni yüzyılda en önemli ödevimizdir. Bugün 100 yaşında olan Türkiye’nin ikinci yüzyılında herkesin bir sorumluluk üstlenmesi, yaptığı işi en iyi şekilde yapması, firmasını, kurumunu en iyi şekilde güçlendirip büyütürken, sektörünü ve ülkesini de daha yükseğe taşıması gerekmektedir. Türkiye’nin ikinci yüzyılında her bir vatandaşın temel görevi budur. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını kutluyor, bu ülkenin kuruluşunda canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”

ZENGİN: TÜRKİYE’Yİ YÜCELTMEK, DAHA DA YUKARI TAŞIMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, “Bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandıran cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun. Milletimiz, Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devlette yaşama özgürlüğüne sahip olmuş ve devletin onurlu, özgürce düşünebilen eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele tarihe altın harflerle yazılırken, yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet ile bir üst mertebeye taşınmıştır. Türkiye’nin ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı duyarlılığı sağlamak, tüm vatandaşlarımızın hem görevi hem de sorumluluğudur. Dünya medeniyetleri ile aynı masada yer alan Türkiye’yi yüceltmek, daha da yukarı taşımak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. yaşını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu edebi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsız bir devlet için bir an olsun tereddüt etmeden hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

DİREN: CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNDEN AYRILMADAN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşı tüm ülkemize kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüz yılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da sanayiciler olarak üzerimize düşen görev, Cumhuriyetimizin değerlerinden ayrılmadan, ürettiklerimizle dünyanın dört bir yanına ulaşmak, üretilemeyeni üretmek ve insanlık için yenilikler ortaya koymaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletin tüm fertleri tarafından verilen olağanüstü bir mücadele sonucunda kuruldu. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlüğü için ortaya koyduğu eşsiz bir çaba ve iradenin ürünüdür. Bu heyecan ve güç, bugün de ülkenin geleceğini şekillendiren bir dinamizmle yaşatılmaktadır. Sanayiciler olarak, Cumhuriyetimizin mirasını koruyarak, değerlerinden sapmadan, nitelikli, kaliteli, katma değerli ürünler üreterek Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunma sorumluluğunu taşıyoruz. Sanayi, ülkenin ulusal kalkınmasının temel taşıdır ve dünya sahnesinde rekabet edebilmemizin anahtarıdır. Bu yolda, üretkenlik, yenilikçilik ve ihracat gibi alanlarda daha fazla ilerlemek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitleri saygı ve minnetle anıyor, Türk ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum.”

TELSEREN: İKİNCİ YÜZYILDA DA CUMHURİYET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, “Gazi Mustafa Atatürk'ün "En Büyük Eserimdir" diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, milli mücadelenin sonunda kazanılırken, 100 yıl boyunca nice badireler atlatsa da bugüne ulaşmayı başarmış, ikinci yüzyılına adım atarken Cumhuriyet değerlerini koruma sorumluluğumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Türkiye’nin ikinci yüzyılında özellikle sanayisi ile söz ettiren, katma değerli üretimi yüksek teknoloji ile buluşturmuş bir Türkiye yaratma hayalimizi canlı tutuyor ve bunun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesile Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bir kez daha dikkat çekiyor, Türkiye’nin ikinci yüzyılında da bu değerlere sıkı sıkıya bağlı olacağımızı bildirmek istiyorum.