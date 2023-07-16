İzmir kıyılarında tango esintisi

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:12

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını unutulmayacak müzik ziyafetiyle taçlandıracak. İzmir’in kıyılarında tango müziği ezgileri yankılanacak. 17 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başlayacak müzik serisinde Arjantinli dünyaca ünlü müzisyenler Ricardo Moyano (Gitar) ve Gustavo Battistessa (Bandoneon) sanatseverlerle buluşacak. Usta müzisyenler, dünya tango müziğinden eşsiz örnekleri 5 ilçede dinleyicilerle buluşturacak.

KONSERLER ÜCRETSİZ OLACAK

Konser serisi 17 Temmuz Pazartesi akşamı Bostanlı Seyir Terası’nda başlayacak. 18 Temmuz’da Dikili 75. Yıl Parkı, 19 Temmuz’da Çeşme Meydanı, 20 Temmuz’da Seferihisar Sığacık Kaleiçi ve 21 Temmuz’da Foça Beşkapılar Kaleiçi’ndeki dinletiler ile sürecek. Konserler saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.