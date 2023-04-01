İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:08

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 18:10

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

İZDENİZ A.Ş olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemileri seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İZDENİZ'den yapılan açıklama şu şekilde; "Sayın Yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi seferleri saat 13:15 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."