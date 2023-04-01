İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
İzmir'de etkisini gösteren fırtına nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemileri seferlerinin iptal edildi.
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
İZDENİZ A.Ş olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemileri seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İZDENİZ'den yapılan açıklama şu şekilde; "Sayın Yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi seferleri saat 13:15 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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