İzmir'de Emekçiler Gündoğdu Meydanı'nda

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:07

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:23

İzmir’i 1 Mayıs coşkusu sardı. Emekçiler ellerinde pankart ve flamalarla 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları için 13.00'de Gündoğdu Meydanı'na düzenlenecek miting için harekte geçti.

Miting öncesi sendikalar, odalar ve siyasi partiler ilçe merkezleri ve işyerlerindeki kutlamaların ardından Gündoğdu Meydanı’na doğru kortej yüryüşü gerçekleştirdi.

DİSK’e bağlı sendikaların şubeler Basmane Meydanı’nda toplanarak Gündoğdu Meydanı’na doğru kortej oluşturdu. KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası bileşenleri ise Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na harekete geçti.

İzmir Barosu üyesi avukatlardan baro binası önünden yürüyüşe geçerken Türk İş’e bağlı sendikaların İzmir şubeleri Alsancak Liman girişinde toplanarak alana doğru kortej yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lozan Meydanı’nda; Emek Partisi Montrö Meydanı’nda TKP, TKH, Cumhuriyet Meydanı’nda; Sol Parti Borsa Binası’nda ve TİP ise Konak Eski Sümerbank önü için çağrı yaptı.

SUAVİ KONSER VERECEK

Alana ilk olarak sendikalar, ardından odalar ve daha sonra da partiler ve kitle örgütleri girecek. Gündoğdu Meydanı’ndaki program 13:00’de başlayacakken saat 14:00’de ise Suavi’nin sahne alması bekleniyor.

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