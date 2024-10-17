İzmir'de gençlerin “deneyim yolculuğu başladı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:09

Şehre yayılan projeleriyle gençlere her alanda fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi “Deneyim Yolculuğu” başlığıyla her ay düzenlenecek etkinlikler dizisi başlattı.

Gençlerin ilgi alanlarına ilişkin konularda, uzmanlarla soru-cevap düzeninde bilgi almasını sağlamak için söyleşiler, becerilerini geliştirmeleri için yapılacak atölyeler, kültürel geziler ve film gösterimleri gibi farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği program, düzenli olarak devam edecek. Etkinlikler dizisinin ilk buluşması “Psikolojik Danışmaya Dair Etkili Bir Söyleşi” başlığı ile yapıldı.

Psikolojik danışmanlık ve psikoloji alanında eğitim gören öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşinin konuğu ise Psikolojik Danışman Dr. Barış Yaka oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin psikolojik danışman ve psikologlarının moderatörlüğündeki söyleşide; psikolojik danışmanlığın ne olduğu, danışmanlık sürecinin nasıl işlediği ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, katılımcılarla birlikte interaktif bir şekilde ele alındı.

Psikolojik danışmanlığın önemini vurgulayan ve bu sürecin bireylerin yaşam kalitesine nasıl katkı sağlayabileceğini anlatmayı hedefleyen buluşma, gençlerin psikolojik danışmanlık ve psikoloji alanında bilgi birikimlerini artırmalarına da katkı sağladı.