İzmir’de İtfaiye Daire Başkanı Derse emekli oldu
İzmir'de 15 Ağustos'tan bu yana başta Karşıyaka olmak üzere Urla, Menderes, Ödemiş, Bayındır ve Tire ilçelerindeki yangınlarla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse görevinden ayrılarak emekli oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse görevinden ayrılarak emekli oldu.
İsmail Derse’nin görevden alındığı öne sürülmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, “Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır. İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Sayın Derse'ye çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi.
İsmail Derse de sosyal medya hesabından "Son görevimi ciddiyetle
yapmanın haklı gururu ile dilekçemi İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı makamına vermiş olup, 32 yılı güzel anılarla
geride bıraktım" ifadelerini kullandı.
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