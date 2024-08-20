İzmir’de İtfaiye Daire Başkanı Derse emekli oldu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 14:46

Güncelleme: 20.08.2024 - 14:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse görevinden ayrılarak emekli oldu.



İsmail Derse’nin görevden alındığı öne sürülmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, “Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır. İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Sayın Derse'ye çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi.

İsmail Derse de sosyal medya hesabından "Son görevimi ciddiyetle yapmanın haklı gururu ile dilekçemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına vermiş olup, 32 yılı güzel anılarla geride bıraktım" ifadelerini kullandı.

