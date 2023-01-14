İzmir’de suya yüzde 7 indirim
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün köy ve beldelerde uyguladığı yüzde 50 ve yüzde 75 indirimli su tarifeleri Sayıştay’ın raporu doğrultusundan kaldırdı. İZSU, rapor üzerine kent genelindeki abonelere yüzde 7’lik bir indirim yaptı.
İZSU Genel Müdürlüğü, 5216 ve 6360 sayılı yasayla görev alanına giren belde ve köylerde bugüne kadar uygulanan indirimli su tarifelerini ilgili yasal zorunluluk ve Sayıştay’ın bu doğrultudaki uyarıları nedeniyle kaldırma kararı aldı. Alınan kararla birlikte bu yerleşimlerde de İzmir kent merkezindeki metropol ilçelerde uygulanan su tarifesi geçerli olacak. Elde edilen gelir artışı tüm abonelere indirim olarak yansıtılacak
YÜZDE 7 ORANINDA İNDİRİM
İZSU, yasa gereği değişikliğe gidilen tarifelerden kuruma yansıyacak gelir artışını ise tüm kentlilere eşit şekilde yansıtma kararı aldı. İlk genel kurulda uygulamaya alınacak değişiklik, konut ve konut dışı aboneliklere ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim sağlayacak. Yeni düzenlemeden tüm İzmirlilerin faydalanması sağlanacak.
TARIMSAL ÜRETİM DESTEĞİ DEVAM EDECEK
Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde belde ve köylerde tarımsal ve hayvansal üretim yapan abonelerin yüzde 75’lik indirimli tarifeleri ise devam ettirilecek.
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