İzmir'de Uluslararası Performans Festivali başladı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 13:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda sanatı sokağa taşımak ve izleyiciyi sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmak amacıyla “Performans İzmir 21” adıyla Uluslararası Performans Festivali düzenleniyor. 20-25 Aralık tarihleri arasındaki festival kapsamında atölyeler, dans gösterileri, mural çalışmaları, sokak tiyatroları, performanslar ve birçok etkinlik yapılacak. Alsancak’tan Çeşme’ye kadar İzmir’in pek çok noktasına yayılan festival ile İzmirliler sanata doyacak.

Program:

20 Aralık Pazartesi

Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak

Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 14.00-15.30

Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 17.00-18.30

Yer: Alsancak Memduh Çay Evi

Resim Atölyesi

Duvar Resmi Atölyesi

Saat: 14.00

Etkinlikler

Yer: Penguen Kitap Cafe Önü - Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi

Sokakta Dans Gösterisi- Crystals Dance Academy Dansçıları

Saat: 17.30

Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü - Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi

Canlı Heykel Performansı-Erdal Çoban

Saat:18.00

21 Aralık Salı

Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak

Nadja Puttner İle Dans Atölyesi / 12.00-14.00

Johannes Schaffer İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-16.00

Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi & Julia Lenska İle Hareket Atölyesi/ 15.00-17.00

Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30

Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 18.00-19.30

Yer: Yamanlar 7301 Sokak No:115

Resim Atölyesi

Duvar Resmi Atölyesi

Saat: 14.00

Etkinlikler

Yer: Yakın Kitabevi - Alsancak

Modern Dans Gösterisi: Entegre-Lale Madenoğlu

Saat: 18.30

Yer: Yakın Kitabevi - Alsancak

Flamenko Gösterisi: Flamenko İzmir

Saat: 19.00

Yer: Yakın Kitabevi - Alsancak

Pandomim Gösterisi: Özgün Aytar

Saat: 19.30

Yer: Sokak Sanatları Atölyesi - Alsancak

Sokak Tiyatrosu: Metamorpho- Sokak Sanatları Atölyesi

Saat: 19.30

22 Aralık Çarşamba

Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak

Nadja Puttner İle Dans Atölyesi / 12.00-14.00

Johannes Schaffer İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-16.00

Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi & Julia Lenska İle Hareket Atölyesi/ 15.00-17.00

Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30

Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 18.00-19.30

Yer: Yamanlar 7301 Sokak No:115

Resim Atölyesi

Duvar Resmi Atölyesi

Duvar Boyama

Saat: 14.00

Etkinlikler

Yer: Kemeraltı Abacıoğlu Han

Tango Gösterisi: Metehan Gözütok

Saat: 18.00

23 Aralık Perşembe

Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak

Nadja Puttner İle Dans Atölyesi / 12.00-14.00

Johannes Schaffer İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-16.00

Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi & Julia Lenska İle Hareket Atölyesi/ 15.00-17.00

Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30

Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 18.00-19.30

Yer: Art Academy İzmir Dans Stüdyosu / 15.00-17.00

Biricik Paşalı İle Dans Atölyesi

Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı

Resim Atölyesi

Duvar Resmi Atölyesi

Saat: 14.00

Etkinlikler

Yer: Alsancak Vapur İskelesi

Flamenko Gösterisi: Flamenko İzmir

Saat: 19.00

24 Aralık Cuma

Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak

Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-17.00

Julia Lenska İle Hareket Atölyesi / 18.00-20.00

Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30

Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı/ 18.00-19.30

Yer:Art Academy İzmir Nurhan Tekerek Sahnesi

Fatih Paşalı İle Öykü Yazım Atölyesi / 15.00-17.00

Etkinlikler

Yer: Yolo Sergi Salonu -Kemeraltı Abacıoğlu Han

Fotoğraf Sergisi: Face To Face- R.A.A.F

Saat: 12.30

Yer: Kabuk Kitabevi – Alsancak

Oyun Sergilemesi: Kucak- Özlem Sülüden, Oğuz Han Ayaz

Saat: 18.30

25 Aralık Cumartesi

Etkinlikler

Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı

Resim Atölyesi

Duvar Resmi Atölyesi

Duvar Resmi Yapılması (Mural Çalışması)

Saat: 14.00

Yer: Alaçatı Pazar Yeri Hacımemiş Girişi

Flash Mob Gösterisi: Nostalji Dans Show - Crystals Dance Academy Dansçıları

Saat:16.00

Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı

Sokak Tiyatrosu Performansı: Divertimento- Özlem Sülüden, Ecem Şimşek

Saat: 17.00

Yer: Alaçatı Pazar Yeri Hacımemiş Girişi

Hacivat Karagöz Gösterimi: Gölge Kukla Derneği

Saat: 17.00

Yer: Alaçatı Meydan

Kukla Gösterisi: Bir Bavul Üç Macera- Ağaçkakan Kukla Atölyesi

Saat:18.00

Yer: Alaçatı Meydan

Flamenko Gösterisi: Flamenko İzmir

Saat: 18.30

Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı

Cecillia Bozzolini Seminer (Zoom Üzerinden)

Saat: 19.00