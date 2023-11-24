Karşıyaka Belediyesi’ne Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülü

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:40

Türkiye Kalite Derneği’nin (KALDER) geleneksel olarak düzenlediği Kalite Kongresi’nin 32.’si ‘Su Gibi’ temasıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. 2 gün süren kongrede bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık geçmişi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerle analiz edilerek, doğru uygulamalar ve kaçırılan fırsatların bilançosu çıkarıldı. Gelecek 100 yılın getireceği fırsat ve riskler bilimsel olarak ele alındı.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ, BU YIL İLK KEZ VERİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Türkiye Kalite Derneği’nin 32 yıldır düzenlediği Kalite Kongresi’nde bu yıl ilk kez Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülü de verildi. Jürinin başvurular üzerinden yaptığı titiz çalışma sonucunda Karşıyaka Belediyesi, Yorglass, Borusan Lojistik, Migros AŞ, AkcanSA ve Bor Çelik ödüle layık görüldü. Karşıyaka Belediyesi, ilçede yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Jüri Teşvik Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Törene katılarak ödülü alan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Öncelikle bir kamu kuruluşu olarak özel sektörden köklü kurum ve kuruluşlar ile burada olmak ve bu süreci yaşamak mutluluk verici. Sürdürülebilirlik ofisini kurduğumuzda ölçülebilir ve kıyaslanabilir işler yapmak için planlar yaptık. Türkiye’nin ilk uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik raporunu hazırlayan belediye olduk. Bunun da bir sonucu olarak 32.’si gerçeklesen Kalite Kongresi’nde yer aldık. Artık bu iş birliklerine özel sektörü daha fazla dahil etme zamanı geldi. Yerel yönetim, akademi, sivil toplum ve özel sektör birlikteliği ile daha güçlü projeler hazırlayabileceğimize inanıyoruz. Temelde hepimizin ulaşmak istediği hedef sürdürülebilir bir yaşam. Bu hedefe güç birliği yaparak ilerlemenin başarı getireceğine yürekten inanıyoruz. Bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen kurumlarının da projeleriyle katıldığı kongrede, sürdürülebilir bir yaşam için ortaya koyduğumuz çalışmalarımızın takdir görmesinden ve ödül almasından onur duyduk. Bugün bize verilen ödül, geçmişte aldığımız ödüller bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve motivasyonumuzu artırıyor. KALDER ve çalışmalarımızı takdir eden jüri üyelerine Karşıyaka’mız ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İLK 100 YILI DEĞERLENDİRİLDİ, GELECEK PROJEKSİYONU OLUŞTURULDU

Birinci gün ‘Su Gibi Geçti’ temasıyla, ‘Bir Solukta 100 Yılın Hikayesi’, ‘100. Yılında Türkiye Ekonomisi’, ‘100. Yılında Türkiye Toplumu’, ‘100. Yılında Türkiye Coğrafyası’ ve ‘Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadını’ başlıkları konuşulurken, 2. Günde ‘Su gibi gelecek’ temasıyla, ‘Nasıl Bir Ekonomi’, ‘Nasıl Bir Toplum’, ‘Nasıl Bir Coğrafya’, ‘Bugünden Yarına Cumhuriyet Gençliği’ başlıkları masaya yatırıldı. Kapanış oturumunda ise ‘Türkiye’nin Yeni Yüzyılı İçin’ başlığıyla, bizi biz yapan ve bizi yarına taşıyacak değerler ele alınırken, Türkiye’nin geleceğini inşa ederken etik davranışın ve sarih amaçlar ve amaç birlikteliğinin, birbirimize saygının ne kadar önemli olduğu aktarıldı.