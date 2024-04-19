Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yıldönümü Bornova’da kutlandı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:01

Güncelleme: 19.04.2024 - 13:01

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Mandolin Orkestrası konseri ile başlayan program, Araştırmacı Yazar Ahmet Gürel'in yapımcılığını üstlendiği "Köy Enstitüleri Destanı" ile devam etti. Anadolu Aşıklar Derneği'nin düzenlediği Aşıklar Atışması Bornovalılara duygusal anlar yaşatırken,Umay Birdem Derneği Halk Oyunları Ekibi, renkli gösterileriyle izleyecilerden tam not aldı. Selda Kesgi Dinç’in solistliğini yaptığı THM Konseri ise izleyicilere Türk Halk Müziği'nin güzelliklerini sunarak geceyi taçlandırdı.

CUMHURİYET’E İNANÇLI GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Kayıtlı olduğu tek derneğin Atatürkçü Düşünce Derneği olduğunu söyleyen Başkan Eşki, “Ben CHP’nin Gençlik Kollarında, Atatürkçü Düşünce Derneğinde yetişmiş bir genç olarak sizlere söz veriyorum: Sadece etkinliklerle değil, Atatürkçü bir genç olarak, Atatürkçülere nasıl hizmet edilmesi gerekiyorsa, sizlerin yetiştirdiği bir genç olarak üzerime ne vazife düşüyorsa yapmaya sonuna kadar hazırım. Aydınlık coğrafyamızda Mustafa Kemal'in ilkeleri ve değerleri asla solmayacak, Cumhuriyet asla yıkılmayacak. Canlı, hareketli, inançlı, gençler yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız” diye konuştu.

KÖY ENSTİTÜLERİ AYDINLANMAYI SAĞLADI

Köy Enstitüleri’nin, Atatürk'ün eğitim devrimiyle Türkiye'nin aydınlanmasına büyük katkı sağladığını öne süren ADD Şube Başkanı Mübeccel Tilmaç, "ADD olarak kuruluşunun 84. yılında Köy Enstitüleri'nin fikir babası Büyük Atatürk’ü, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü, kurucusu Hasan Ali Yücel’i , İsmail Hakkı Tonguç’u ve köy enstitüsü öğretmeni olan babam da olmak üzere tüm Köy Enstitüsü öğretmenlerini minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

MİRASI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Gökhan Bal, "Köy Enstitülerinin bugüne kadar sağladığı değerleri hatırlamak ve bu mirası geleceğe taşımak için bir aradayız. Köy Enstitüleri Cumhuriyet'in yeni insanı yaratma projesidir aslında. Bugünün eğitim sisteminde olmayan şey iş eğitiminin yöntemine doğru kavranmamasından ve uygulanamamasından kaynaklanmaktadır’’ dedi.