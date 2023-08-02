Kuşadası’nda mahalleler yeniden köy oluyor

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:11

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:14

Kuşadası Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Tarihi Kervansaray’da yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için çok önemli bir karar alındı. Bu kapsamda 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunuyla birlikte mahalle statüsüne geçen köylerin oy birliğiyle kırsal mahalle kimliğine geri döndürülmesi kararlaştırıldı.

Kararla; Çınarköy, Caferli, Kirazlı, Yaylaköy ve Yeniköy’ün mevzi imar planları bulunan alanları hariç olmak üzere kırsal mahalle olarak belirlendi. Soğucak Mahallesi’nin ise imar planı bulunan alanlar dışında kalan kısmı kırsal yerleşik alan statüsüne geçti. Söz konusu mahallelerde, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı izni olup da amacı dışı kullanım tespit edilirse Kırsal Yerleşik Alan kapsamı dışında bırakılacak. Değerlendirme yapılırken 6 mahallenin kent merkezine uzaklığı, sosyo-ekonomik durumu ve belediye hizmetlerine erişilebilirliğine bakıldı. Kararla bu mahallelere 2025 yılından itibaren bazı harçlardan belli oranda muafiyet ile su ve emlak vergisinde indirim sağlanacak.

AKP MECLİS GRUP BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Oylamadan sonra AKP Grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden, “Bu karar, köylerimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini devam ettirebilmesi için çok önemli. Köylülük zordur. Biliyorsunuz köylüler kolay para kazanamıyor. Köylünün ekonomik şartları o kadar iyi değil. Köylüyü desteklememiz lazım. Köylüye vereceğimiz destek tarımsal kalkınmanın ve hayvancılığın devam etmesi açısından çok önemli. Bu nedenle sayın başkanım ve değerli meclis üyeleri, önerimize göstermiş olduğunuz yaklaşım ve destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise kırsal yerleşim bölgelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için önemli bir kararın altına imza attıklarını belirterek, “Çok titiz bir çalışma yaparak adil bir karar aldığımızı düşünüyorum. Bu karara katkı koyan belediye meclis üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırsal hayattaki yaşamı daha da kolaylaştıracak olan kararın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.