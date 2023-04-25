Kuşadası’nın plajları yaza hazır

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:08

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:08

Sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nın plajları turizm sezonuna hazırlanıyor.

Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip yabancı cisimlerden arındırıyor. Denizdeki yosunları da toplayan ekipler, tahrip olmuş şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirerek soyunma kabinleri ile duş ve tuvaletlerde tadilat ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Başkan Günel de devam eden çalışmalarla ilgili, “Kentimizde bu yıl 1 milyon turist ağırlamayı bekliyoruz. Turizm sezonu yaklaşırken misafirlerimizi plajlarımızda en güzel şekilde ağırlamak amacıyla ekiplerimiz sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimizin titizlikle bakım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü plajlarımız, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerimize hizmet verecek” diye konuştu.