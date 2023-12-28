Muğla Büyükşehir Belediyesi 233 Atatürk büstü yaptı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:09

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:09

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak için okullardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Atatürk büstü ve Şeref köşesi yapımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 95 mahalle, 138 okul meydanına 233 adet Atatürk büstü yapıldı. 59 okula da Atatürk Şeref köşesi imalatı gerçekleştirildi.

GÜRÜN: ATATÜRK’ÜN YOLUNDA ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER HEDEFİNE YÜRÜYECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri, devrimleri ile hala yaşadığını ve ilelebet yaşayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk’ün çok güvendiği yeni nesli onun ilke ve devrimlerinin ışığında yetiştirmenin en önemli vazifelerini olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Muğlamızın 13 ilçesinden hemşehrilerimiz okullarına, mahallelerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü yapılması için talepte bulunuyorlar. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kendi imalatımız olan büst ve Atatürk köşesini mahallelere ve okullara talepler doğrultusunda hemen kazandırıyor. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin Atatürk ilke ve devrimleri ile yetişmesi, onun aydınlığı ile geleceğe hazırlanması hepimizin öncelikli vazifesi olmalı. 100 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığı güçle 2.yüzyılda onun çağdaş medeniyetler hedefine emin adımlarla gençlerle yürüyecek.” dedi.