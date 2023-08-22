Muğla’da banka promosyonu sevinci

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:58

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi yine personelinin bankaların verdiği promosyondan en yüksek oranda yararlanması için 25 Temmuz 2023 tarihinde açık arttırma usulü ile bankacılık hizmetleri ve promosyon ihalesi düzenledi. Özel bir bankanın kazandığı ihale sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ’de çalışan 1619 memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi 15 bin 600 TL promosyon aldı. Ağustos ayı maaşlarından sonra tüm personelin hesabına promosyonları yattı.

2024 yılı Mart aylarında da Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin diğer iştiraklerinde çalışan 3 bin 788 personeli için promosyon ihalesi yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanlarının bu haktan yararlanmasını sağlayacak. Promosyon ihaleleri anlaşmaya göre 3 yılda bir yenileniyor.