Narlıdere Belediyesi’nin anaokulunda ‘kura’ dönemi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:41

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:41

İzmir’in Narlıdere Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nar Çiçekleri Anaokulları’nda ön kayıtlar başladı. Başvuru sayısının şimdiden kontenjan sayısından fazla olması nedeniyle bu dönemden itibaren Nar Çiçekleri Anaokulları’nda ‘kura’ sistemine geçilecek. Nar Çiçekleri Anaokulları’nda yeni dönem kontenjanları, haziran ayı sonunda Narlıdere Belediye Meclis Salonu’nda canlı yayınla gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, belediyelerin açtığı anaokullarının ailelere ve çocuklara fırsat eşitliği yaratma yolunda büyük bir eksikliği giderdiğini ifade ederek, “Yapılan bütün araştırmalara göre ‘erken çocukluk eğitimi’ çocuklar için büyük önem taşıyor. Ancak ülkemizin koşulları nedeniyle her çocuk bu eğitimlere ulaşamıyor. Çocuklar için umut vaat eden bu dönemin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini çok iyi biliyor, Nar Çiçekleri Anaokullarımızla okul öncesi eğitimde eşitsizliklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

BAŞVURULAR KONTENJANDAN FAZLA

Nar Çiçekleri Anaokulları’nın ‘halka yakınlık ve herkes için erişilebilirlik ilkesi’ ile hizmet verdiğini ifade eden Başkan Erman Uzun, “Nar Çiçekleri Anaokullarımızda özel kreşlere oranla çok uygun fiyatla çocuklarımıza nitelikli eğitim imkânı sağlıyoruz. Bu sebeple komşularımız kreşlerimize büyük ilgi gösteriyor. Hiçbir ailemizin, çocuklarımızın hakkını yemeyeceğiz. Her geçen gün artan başvuruları ve eşitlik ilkesini göz önünde bulundurarak Nar Çiçekleri Anaokullarımıza kayıtları artık kura sistemi ile gerçekleştireceğiz. Nar Çiçekleri Anaokullarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın neşesi ile dolmaya devam edecek” dedi.