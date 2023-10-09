Pedallar Cumhuriyet için çevrildi
Piri Reisli öğrenciler geleneksel bisiklet şenliğinde pedalları bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için çevirdi. "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için pedallıyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe çeşitli yaş gruplarından 500’e yakın çocuk katıldı.
İzmir’de Özel Piri Reis Okullarının öğrencilerine spor sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediği geleneksel bisiklet şenliği “PİRİSİKLET” okulun kuruluşunun 25, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle cumhuriyete ithaf edildi.
İnciraltı Kent Ormanı’nda 15. kez gerçekleştirilen organizasyona Güzelbahçe ve Karşıyaka kampüslerinde öğrenim gören öğrenciler, velileri ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 500 kişinin katıldı.
"Cumhuriyetimizin 100. Yılı için pedallıyoruz" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte yaşlarına göre 10 gruba ayrılan öğrenciler kırmızı balonlar, Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile süslenmiş bisikletleriyle iki ayrı parkurda pedal çevirdi.
Küçük sınıflar kısa parkurda bisiklet sürmenin keyfini yaşarken ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan gruplar İnciraltı Lagünü etrafında rehber öğretmenleri ile birlikte tur attı. Renkli görüntülere sahne olan şenlik öğlen saatlerinde 10. Yıl Marşının söylenmesi ile sona erdi.
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