Prof. Dr. Ümit Erdem hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:09

Güncelleme: 24.09.2024 - 13:09

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ümit Erdem, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Erdem’in cenazesi, yarın İzmir Bornova'da bulunan Ali Rıza Güven Camii'nde, öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Bornova Eski Mezarlığı'na defnedilecektir. Cenaze öncesinde, saat 11:00'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi D-Blok Fevzi Önder Konferans Salonu’nda hocamız için bir anma töreni düzenlenecek.

PROF. DR. ÜMİT ERDEM KİMDİR?

Aslen Aydınlı olan Erdem, 1962 yılında Aydın Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitiren Erdem, kariyerinde profesörlüğe kadar yükseldi. Alanında yaptığı önemli bilimsel çalışmalarla tanınan Erdem, Avrupa Ekoloji Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası emekli profesörün cenazesi İzmir’de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.