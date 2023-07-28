Selçuk’u iki günde 60 bin kişi ziyaret etti

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde 19- 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "What A Fest", Türkiye'nin dört bir yanından gelen 60 binden fazla katılımcıyı müzik ile buluştururken kent esnafının da yüzünü güldürdü.

Rock müzikten rap müziğe, alternatif poptan Anadolu rocka kadar birçok müzik türünden birçok isim ve grup başarılı performanslarıyla on binlerce müziksevere festival, benzersiz bir kamp deneyimi yaşattı. Festival öncesinde hazırlıklarını tamamlayan kent esnafı da festivalden birkaç gün öncesinde kentte başlayan yoğunluktan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Göreve geldiği günden bu yana kentin tanıtımı kadar ziyaretçi sayısının artması için birçok şenlik, festival ve spor organizasyonuna imza atan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İlçemizin tanıtımı için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın bir parçası da bilhassa hem uluslararası hem de bu ülke dahilinde yapabileceğimiz festivaller ile de kent ekonomisine katkı sağlamaktı. ‘What A Fest’ ile 60 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale gelen kampçı gençler, hem eğleniyorlar hem de kentin bütün değerlerine bir şekilde vakıf oluyorlar ve kentin içerisine gelerek esnafa da can suyu oluyorlar” diyerek festivallerin devam edeceğini söyledi.