Uluslararası Buca Balkan Festivali için geri sayım başladı
Uluslararası Buca Balkan Festivali 11 kez kapılarını açacak. Buca Belediyesi tarafından düzenen festivalde Balkan kültürünün tüm güzellikleri yemek yarışmaları, defile, en güzel stant yarışması ile sevilen sanatçılar Havva Karakaş ve Cenk Bosnalı konserleri yer alacak.
İzmir’de Buca Belediyesi, Balkan kültürünü yaşatmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacı ile 14-15 Ekim tarihlerinde 11. Uluslararası Buca Balkan Festivali’ni gerçekleştirecek. ‘Balkanlar’ın Buca’sı Var’ sloganı ile düzenlenen festival, 14 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Demokrasi Meydanı’ndan Hasanağa Bahçesi’ne gerçekleştirilecek kortej ile başlayacak. Aynı gün saat 18.00’de Ekrem – Erşan ikilisinin konseri yer alırken, saat 20.30’da unutulmaya yüz tutmuş Rumeli türkülerini gün yüzüne çıkararak TRT repertuvarına kazandıran yorumcu Havva Karakaş sahne alacak.
YEMEK YARIŞMASI YAPILACAK
Festivalin ikinci gününde ise 15.00 ve 17.00 saatleri arasında yöresel Balkan Yemekleri Yarışması düzenlenecek. Ödüllü en güzel stant yarışmasının da yer alacağı festivalde saat 18.00’de Halil Eser sahne alacak. Festival, Balkan ezgilerinin güçlü yorumcusu Cenk Bosnalı’nın saat 20.30’da vereceği konser ile sona erecek.
TÜM İZMİR’E DAVET
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kardeşlik bağlarını güçlendiren festivale tüm İzmirlileri davet ederek, “İki harika gün bizleri bekliyor. İlgilenen herkesi hafta sonu Hasanağa Bahçesi’ne bekliyoruz” diye konuştu.
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