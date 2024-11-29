Uluslararası Etik Araştırmaları Kongresi yapıldı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 16:24

Güncelleme: 29.11.2024 - 16:24

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Akademide Etik Derneği (AKETDER) iş birliğiyle, 22-23 Kasım 2024 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İnci Erefe Konferans Salonu'nda AKETDER III. Uluslararası Etik Araştırmaları Kongresi yaptı. Kongrede, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman akademisyenler, sağlık profesyonelleri, adliye mensupları ve eğitimciler bir araya geldi. Etkinliğe Ege Üniversitesi’nden Fakülte ve Yüksekokul Dekanları ve Müdürleri, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdürü, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi, Bakım Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları, çeşitli sağlık eğitim birim sorumluları, adliye mensupları, hâkimler ve savcılar katılım sağladı.

PROF. DR. DÖNMEZ: ETİK, BİLİM VE EĞİTİMDE DOĞDU

Kongrenin ev sahibi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Ege Üniversitesi’nin 1955 yılında hemşirelik bölümünü açma hedefiyle kurulduğunu, bunun öncülüğünü Ord. Prof. Dr. M. Muhiddin Erel’in yaptığını belirtti. Dönmez, “Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra etik kavramı, hemşirelik fakültemizden doğmuş ve şekillenmiştir. Bugün bu önemli kavramın, geçmişte olduğu gibi yine fakültemizde ele alınması gurur vericidir” dedi.

PROF. DR. AKIN: ETİK HEPİMİZİN MESELESİ

AKETDER Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esra Akın ise etiğin, bireylerin sosyal ve meslek yaşamlarında davranış ve tutumlarına yansıyan, iyiye ve doğruya yönelmeyi sağlayan bir rehber olduğunu ifade etti. Akın, “Etik; bireylerin kendi varlıklarını içselleştirmesi ve bilimsel bilginin bu kavramla harmanlanması yolculuğudur. Bu kongrede, etik kavramını bilim insanları ve uzmanlarla birlikte tartışmanın onurunu yaşıyoruz” diyerek kongrenin amacını dile getirdi.

ETİK VE GÜVEN İLİŞKİSİ: POLAT DOĞRU’DAN İLHAM VEREN AÇILIŞ

Kongrenin açılış konferansını yazar, eğitmen ve televizyon programcısı Polat Doğru gerçekleştirdi. Doğru, etik ve güven kavramlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, “Etik, yaşamın her alanında güven temelinde şekillenmelidir. Bu temel, sosyal ve meslek yaşamında doğru bir çerçeve oluşturur” ifadelerini kullandı. Kongrede, Kanada, Amerika, İngiltere, Çin ve Hırvatistan’dan katılan uzman konuşmacılar, çok disiplinli yaklaşımlarla etiğin farklı boyutlarını ele aldı. Kongre boyunca gerçekleştirilen 6 konferans, 4 panel oturumu ve 47 sözlü bildiri sunumu; araştırma, derleme ve uygulama örnekleri üzerinden tartışıldı.

SANAT VE BİLİM İÇ İÇE

Kongrenin ilk günü, Ahura Ritim Topluluğu’nun etnik müzik dinletisiyle başladı. Bu sanatsal başlangıç, bilimsel oturumların ritmine ilham verdi. Kongre 21 Kasım’da, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “İyi Klinik Uygulamalar ve İyi Klinik Araştırmalar Temel Eğitimi” başlıklı online programla açılmış, ardından yüz yüze etkinliklerle devam etmişti. AKETDER III. Uluslararası Etik Araştırmaları Kongresi, bilim insanlarının etik misyonunu vurgulayan, disiplinler arası etkileşimi teşvik eden ve bilimsel tartışmalarla zenginleşen bir platform sundu. Etik değerlerin bilimsel ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koyan kongre, katılımcılara aydınlatıcı bir yol haritası sundu.