Yeniden Sinematek’te Alman sineması rüzgârı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:26

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Yeniden Sinematek” gösterimlerinde Nisan ayında “Yeni Alman Sineması” temasıyla dört filmi İzmirli sinemaseverlerle buluşturacak. Rainer Werner Fassbinder’nin “Ali: Korku Ruhu Kemirir”, Alexander Kluge’nin “Geçmişe Veda”, Werner Herzog’un “Herkes Kendi İçin ve Tanrı Herkese Karşı” ve Margarethe von Trotta’nın “Kurşun Yıllar” filmleri izleyenlere unutulmayacak anlar yaşatacak. Filmler, Kültürpark İzmir Sanat ve Seferihisar Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterilecek.

“ALİ: KORKU RUHU KEMİRİR”

1974 yapımı “Ali: Korku Ruhu Kemirir” filmi, Fas'tan Almanya'ya çalışmak için gelmiş göçmen bir işçi olan Ali'nin kendisinden 20 yaş büyük bir Alman kadınla olan ilişkisini anlatıyor. 1974 Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü, 1974 Alman Film Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu-Brigitte Mira” Ödülü, 1974 Chicago Film Festivali’nde “En İyi Uzun Metrajlı Film” Ödülü, 1974 Faro Adası Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu-Brigitte Mira” Ödülü’ne layık görüldü. Film 2 Nisan Pazar günü saat 19.00’da İzmir Sanat’ta, 12 Nisan Çarşamba günü ise saat 20.00’da Seferihisar Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

“GEÇMİŞE VEDA”

Alexander Kluge, yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi “Geçmişe Veda”da, Alman toplumuna bir tür iç hesaplaşma fırsatı davetinde bulunuyor. Film 9 Nisan Pazar günü saat 19.00’da İzmir Sanat’ta gösterime girecek. 1966 Venedik Film Festivali’nde Onur Ödülü OCIC Award, Jüri Özel Ödülü, Luis Bunuel Ödülü, Yeni Sinema Ödülü, Cinema 60 Award, Italian Cinema Clubs Award’a layık görüldü. 1967 Alman Film Ödülleri’nde “En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, 1989 Alman Film Ödülleri’nde de “Özel Film Ödülü” kazandı.

MODERN TOPLUMU ELEŞTİRİYOR

1975 yılında Cannes Film Festivali’nde üç ödül kazanan ve Almanca isminin karşılığı “Herkes Kendi Başına ve Tanrı Herkese Karşı” olan Werner Herzog imzalı film, 1828 yılında Nürnberg sokaklarında polis tarafından bulunan, sadece adını yazabilen, konuşamayan, ellerini ve ayaklarını kullanmayı bilmeyen Kaspar Hauser’in hikayesini anlatıyor. Film, 16 Nisan Pazar günü 19.00’da İzmir Sanat’ta, 26 Nisan Çarşamba 20.00’de ise Seferihisar Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

“KURŞUN YILLAR”

Yönetmenliğini ve senaryosunu Margarethe von Trotta’nın yazdığı “Kurşun Yıllar” filmi bir rahibin kızlarının kadın hakları için toplumla verdiği savaşı konu alıyor. 1981 Alman yapımı film 30 Nisan Pazar günü 19.00’da İzmir Sanat’ta gösterime girecek.