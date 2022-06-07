10 binden fazla göçmenden oluşan kafile, ABD'ye gitmek için Meksika'nın güneyinden yola çıktı
Organizatörlerin ve yerel medyanın bildirdiğine göre 10 binden fazla göçmenden oluşan yeni bir kafile, ABD sınırına ulaşmak amacıyla Pazartesi günü Meksiko'nun güneyinden yola çıktı.
Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler'den gelen göçmenlerin oluşturduğu ve bu yılki en büyük grup olan kafile, Meksika'nın Guatemala sınırında bulunan Chiapas eyaletindeki Tapachula kentinden hareket etti.
Xinhua'da yer alan habere göre, grubun birçok üyesi, Meksika'daki göçmenlik statülerini resmileştirmek ve ABD'de sınırına yasal olarak ulaşmak için aylardır bekliyordu.
Kafilenin yola çıkışı, devlet ve hükümet başkanlarının 6-10 Haziran tarihleri arasında ABD'nin Los Angeles kentinde bir araya gelerek düzensiz göçmen akınlarındaki artışlar gibi çeşitli konuları ele alacağı 9. Amerika Zirvesi'nin başlangıcına denk geldi.
İnsan Onuru Merkezi'nden eylemci ve kafilenin koordinasyonundan sorumlu Luis Garcia Villagran yerel medyaya yaptığı açıklamada eylemin amacının, kıta liderlerine "göçmen kadınların, çocukların ve göçmen ailelerin, ideolojik ve siyasi çıkarlara yönelik bir pazarlık kozu olmadığını" ve "güney sınırının, kimsenin arka bahçesi olmadığını" göstermek olduğunu söyledi.
2021 boyunca ve son aylarda birçok göçmen kafilesi Tapachula'dan yola çıktı ama çoğu, Meksikalı yetkililer tarafından dağıtıldı.
Son aylarda Meksika bazı göçmenlere, göçmenlerin sürekli olarak biraraya geldiği Chiapas eyaletine göre daha az göçmen nüfusuna sahip eyaletlerde göçmenlik statülerini resmileştirme imkanı sundu.
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