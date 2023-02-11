30 yıl sonra bir ilk: Ermenistan sınır kapısı deprem yardımları için açıldı

Ermenistan'dan deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 1993'ten beri kapalı olan Alican Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:51
30 yıl sonra bir ilk: Ermenistan sınır kapısı deprem yardımları için açıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’yle dayanışma içerisinde olan ülkelerden biri de Ermenistan oldu.

Arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da çalışmalara katılan Ermenistan, insani yardımda da bulundu.

Bu amaçla Ermenistan’dan yola çıkan yardım TIR'ları, 1993 yılından beri kapalı olan Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesindeki Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek deprem bölgesine doğru yol aldı.

Sol Haber'de yer alan habere göre, yardım TIR'larının sınırı geçtiğini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, “Bugün Ermenistan, Türkiye’ye insani yardım gönderdi. İnsani yardım taşıyan TIR’lar sınırdaki Margara köprüsünü geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı” ifadeleriyle duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da tırların Alican Sınır Kapısı’na girdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Alican Sınır Kapısı, Nisan 1993’ten beri kapalı. Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin yeniden normalleşme sürecine girmesiyle sınır kapısının açılması da gündeme gelmişti, ancak kapı kapalı kalmıştı. Uzman ekipler sınırda yer alan 128 metre uzunluğundaki köprünün üçüncü ülke vatandaşlarına açılabilmesi için görüşmelerini sürdürüyordu.


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