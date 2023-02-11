30 yıl sonra bir ilk: Ermenistan sınır kapısı deprem yardımları için açıldı
Ermenistan'dan deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 1993'ten beri kapalı olan Alican Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye girdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’yle dayanışma içerisinde olan ülkelerden biri de Ermenistan oldu.
Arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da çalışmalara katılan Ermenistan, insani yardımda da bulundu.
Bu amaçla Ermenistan’dan yola çıkan yardım TIR'ları, 1993 yılından beri kapalı olan Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesindeki Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek deprem bölgesine doğru yol aldı.
Depremin hemen akabindeki 28 kişilik A/K ekibi ve teknik ekipmana ilaveten,Ermenistan halkının 5 TIR dolusu 100 tonluk gıda,ilaç,su ve sair acil yardım paketi de bu sabah Alican sınır kapısından geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı.Teşekkürler @RubenRubinyan teşekkürler Ermenistan pic.twitter.com/Val0BC9pbp— Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) February 11, 2023
Sol Haber'de yer alan habere göre, yardım TIR'larının sınırı geçtiğini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, “Bugün Ermenistan, Türkiye’ye insani yardım gönderdi. İnsani yardım taşıyan TIR’lar sınırdaki Margara köprüsünü geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı” ifadeleriyle duyurdu.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da tırların Alican Sınır Kapısı’na girdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia-#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa— Vahan Kostanyan (@VahanKostanyan) February 11, 2023
GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU
Alican Sınır Kapısı, Nisan 1993’ten beri kapalı. Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin yeniden normalleşme sürecine girmesiyle sınır kapısının açılması da gündeme gelmişti, ancak kapı kapalı kalmıştı. Uzman ekipler sınırda yer alan 128 metre uzunluğundaki köprünün üçüncü ülke vatandaşlarına açılabilmesi için görüşmelerini sürdürüyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış