30 yıl sonra bir ilk: Ermenistan sınır kapısı deprem yardımları için açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’yle dayanışma içerisinde olan ülkelerden biri de Ermenistan oldu.

Arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da çalışmalara katılan Ermenistan, insani yardımda da bulundu.

Bu amaçla Ermenistan’dan yola çıkan yardım TIR'ları, 1993 yılından beri kapalı olan Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesindeki Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek deprem bölgesine doğru yol aldı.

Sol Haber'de yer alan habere göre, yardım TIR'larının sınırı geçtiğini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, “Bugün Ermenistan, Türkiye’ye insani yardım gönderdi. İnsani yardım taşıyan TIR’lar sınırdaki Margara köprüsünü geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı” ifadeleriyle duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da tırların Alican Sınır Kapısı’na girdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia-#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa