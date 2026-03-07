39 yıllık kayıp için operasyon: İsrail ordusu Lübnan’a girdi

İsrail ordusu (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı özel kuvvetlerin Lübnan’ın doğusundaki Nabi Chit bölgesinde gece saatlerinde bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Operasyonun, 1986 yılında Lübnan üzerinde uçağından atladıktan sonra kaybolan pilot Ron Arad’ın kalıntılarını bulmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Ancak IDF, operasyonda Arad’a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Buna rağmen askeri yetkililer, elde edilen bilgiler sayesinde Arad’ın kalıntılarının bulunabileceği ihtimallerden birinin artık elendiğini ifade etti.

İsrail ordusu, operasyona ilişkin gelişmelerin Ron Arad’ın ailesiyle paylaşıldığını da duyurdu.

“OPERASYONEL FIRSAT” VURGUSU

IDF açıklamasında operasyonun, Nabi Chit bölgesinde dün ilan edilen tahliye çağrısının ardından ortaya çıkan “operasyonel fırsat” ve Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında elde edilen istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm kayıp ve hayatını kaybeden askerlerimizi ülkemize geri getirme konusundaki derin sorumlulukla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

RON ARAD KİMDİR?

İsrail Hava Kuvvetleri’nde silah sistemleri subayı olarak görev yapan Ron Arad, Ekim 1986’dan bu yana kayıp asker olarak kabul ediliyor. Arad’ın Lübnan üzerinde yürütülen bir görev sırasında kaybolduğu ve önce Emel Hareketi tarafından yakalandığı, daha sonra ise Hizbullah’a teslim edildiği düşünülüyor.

16 Ekim 1986’da Arad ile pilot Yishai Aviram, Güney Lübnan’daki Maghdouche çevresinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) hedeflerine yönelik bir operasyon yürütüyordu. Görev sırasında kullandıkları F-4 Phantom II savaş uçağından bırakılan bir bombanın erken patladığı ve uçağa zarar verdiği belirtildi. Bunun üzerine iki mürettebat da fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldı.

Pilot Aviram, birkaç saat sonra bir İsrail Bell AH-1 Cobra helikopteri tarafından bulundu. Yoğun ateş altında bölgeden ayrılan helikopterin iniş kızaklarından birine tutunarak kaçmayı başardı. Ancak Ron Arad, Lübnan’daki Emel militanları tarafından yakalandı.

Arad’ın Beyrut’a götürüldüğü ve Emel hareketinin güvenlik sorumlusu Mustafa Dirani tarafından tutulduğu açıklandı. Emel lideri Nabih Berri, Arad’ın ellerinde olduğunu duyurarak İsrail’de tutulan Şii ve Lübnanlı mahkûmlarla esir takası yapılmasını önerdi.

1987 yılında Arad’ın kendi el yazısıyla yazılmış üç mektup ve sakallı hâlini gösteren iki fotoğraf İsrail’e ulaştı. Bu belgeler Arad’ın o tarihte hayatta olduğunu ortaya koydu.

İsrail hükümeti Arad’ın serbest bırakılması için müzakerelere başladı ancak görüşmeler 1988 yılında sonuçsuz kaldı.

1988’den sonra Arad’ın durumuna ilişkin güvenilir bilgiye ulaşmak zorlaştı. Zaman zaman yeni bilgiler ortaya çıktığı iddia edilse de bunların çoğu doğrulanamadı. İsrail ordusu, Arad’ı hâlâ kayıp asker olarak listeliyor ve akıbetini ortaya çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.