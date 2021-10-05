700 milyon dolarlık lotoyu bir kişiye verdiler
ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da, ikramiye tek bir kişiye çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yine rüya gibi bir loto çekilişi yapıldı. Ülkenin en popüler lotolarından Powerball'daki çekilişte 700 milyon dolarlık ikramiye tek bir kişiye çıktı.
İkramiye tam olarak 699,8 milyon dolar yani 6.2 milyar Türk Lirası’na denk geliyor.
Powerball lotosu yetkilileri, bu şanslı alımın Kaliforniya'da yapıldığını söyledi, ancak detaylı bilgi vermedi.
NTV’de yer alan habere göre, ABD'de ikramiyeler iki şekilde dağıtılıyor. Kazanan talihliler isterse parayı tek seferde isterse taksitler halinde alabiliyor. Talihlinin henüz parayı nasıl alacağını kesinleştirmediği belirtildi.
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