AB, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine karşı uyardı
Avrupa Birliği (AB), Batı Şeria'da İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin artmasının, gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulundu.
AB Filistin Toprakları Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün gece Batı Şeria'da bazı Filistinlilerin, İsrailli Yahudi yerleşimciler tarafından yaralandığı, araçlarının kundaklandığı, dükkanlarına zarar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Yahudi ve Hristiyan bayramlarına da denk gelen ramazan ayı öncesi şiddet eylemlerinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.
"Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin artması, bölgede gerginliği daha da artıracak". ifadeleri kullanılan açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca Filistinlilerin korunması gerektiği kaydedildi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
BM rakamlarına göre işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 670 bin İsrailli yaşıyor. Bu yerlerde ikamet eden yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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