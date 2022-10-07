ABD, 60 yıl sonra ilk kez 'kıyamet' uyarısında bulundu

07 Ekim 2022 Cuma, 08:09

ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da nükleer silah kullanmak konusunda "şaka yapmadığını" ve "Kıyamet" riskinin 1962'de yaşanan Küba füze krizinden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Biden, Medya patronu Rupert Murdoch'un oğlu James Murdoch'un New York'taki evinde Demokratik Parti için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde kıyamet günü uyarısında bulundu ve Putin'in köşeye sıkıştığı, ilerleyen Ukrayna kuvvetlerini geri püskürtmek için taktik nükleer silahlar kullanabileceğine dair artan bir endişe içinde olduklarını söyledi.

Biden, Demokratik Senatör Kampanya Komitesi resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam var. [...] Taktik nükleer silahların veya kimyasal, biyolojik silahların potansiyel kullanımından bahsederken şaka yapmıyor, çünkü ordusu önemli ölçüde düşük performans gösteriyor" dedi.

Biden konuşmasında ayrıca, "Putin'in çıkış noktasının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yalnızca itibarını kaybetmekle kalmayıp gücünü de önemli ölçüde kaybetti, kendini nerede görüyor?" dedi.