ABD basını: İki savaş gemisi, İran ateşi altında Hürmüz Boğazı’nı geçti

ABD Donanması'na ait iki savaş gemisi, İran’ın yoğun füze, dron ve sürat teknesi saldırıları altındaki Hürmüz Boğazı’nı geçerek Basra Körfezi’ne giriş yaptığı iddia edildi.

CBS News’e konuşan savunma yetkilileri, USS Truxtun ve USS Mason muhriplerinin, Apache helikopterleri eşliğinde gerçekleştirdiği bu geçişin, bölgedeki "kırılgan ateşkese" vurulan en ağır darbe olduğunu ileri sürdü.

Olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü duyurduğu ve aylardır mahsur kalan petrol tankerlerini kurtarmayı amaçlayan "Özgürlük Projesi"nden (Project Freedom) sonra yaşandı.

Habere göre, İran güçleri, ABD muhriplerine karşı küçük botlar, füzeler ve dronlarla koordineli bir "yaylım ateşi" başlattı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), savunma sistemlerinin ve hava desteğinin tüm tehditleri etkisiz hale getirdiğini, gemilerin isabet almadığını duyurdu.

6 İRAN BOTU İMHA EDİLDİ

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, geçiş sırasında Amerikan gemilerine saldıran altı İran sürat teknesinin imha edildiğini açıkladı.

Operasyon sadece askeri gemileri değil, aylardır mahsur kalan ticari trafiği de hedefliyor:

CENTCOM, ABD bayraklı iki ticari geminin boğazı başarıyla geçtiğini ve onlarca denizcilik şirketinin "trafik akışını başlatmaları" için teşvik edildiğini bildirdi.

Bu hamle, küresel petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği boğazdaki ablukayı kırmayı amaçlıyor.

Trump yönetiminin bir yandan İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmesi, diğer yandan barış tekliflerini değerlendirmesi, Tahran tarafından "ateşkes ihlali" olarak görülüyor.

İran, ABD güçlerinin boğaza girmesi durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunurken, dört haftalık kırılgan ateşkes süreci yerini yeniden sıcak çatışma senaryolarına bırakmış durumda.