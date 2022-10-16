ABD Başkanı Biden, kız çocuğuna ilişki tavsiyesinde bulundu
ABD Başkanı Joe Biden, fotoğraf çektirdiği kız çocuğuna "30 yaşına kadar ciddi ilişki yok" dedi.
ABD Başkanı Biden, California eyaletinde bulunan Irvine Valley College okulunda enflasyonu ve ilaç maliyetlerini düşürme üzerine bir konuşma yaptı.
ABD Başkanı, konuşma sonrasında birkaç kişiyle fotoğraf çekildi.
NewYork Post'un haberine göre, Biden fotoğraf çekimi sırasında bir kız çocuğuna ilişki tavsiyesinde bulundu.
Biden, kız çocuğuyla fotoğraf çekildikten sonra eğilip çocuğa yaklaşarak “Kendi kızlarım ve torunlarıma söylediğim önemli bir şey var. 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok” dedi. Çocuk, gülerek “Tamam” dedi.
Biden’ın kız çocuğuna ilişki tavsiyesi verdiği anları muhabir Kalen D’Almeida çekerek Twitter hesabında paylaştı. 2.8 milyondan fazla izlenen videoyu çeken D’Almeida, Gizli Servis memurlarının videoyu çekmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022
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