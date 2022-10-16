ABD Başkanı Biden, kız çocuğuna ilişki tavsiyesinde bulundu

16 Ekim 2022 Pazar, 12:33

ABD Başkanı Biden, California eyaletinde bulunan Irvine Valley College okulunda enflasyonu ve ilaç maliyetlerini düşürme üzerine bir konuşma yaptı.

ABD Başkanı, konuşma sonrasında birkaç kişiyle fotoğraf çekildi.

NewYork Post'un haberine göre, Biden fotoğraf çekimi sırasında bir kız çocuğuna ilişki tavsiyesinde bulundu.

Biden, kız çocuğuyla fotoğraf çekildikten sonra eğilip çocuğa yaklaşarak “Kendi kızlarım ve torunlarıma söylediğim önemli bir şey var. 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok” dedi. Çocuk, gülerek “Tamam” dedi.

Biden’ın kız çocuğuna ilişki tavsiyesi verdiği anları muhabir Kalen D’Almeida çekerek Twitter hesabında paylaştı. 2.8 milyondan fazla izlenen videoyu çeken D’Almeida, Gizli Servis memurlarının videoyu çekmesini engellemeye çalıştığını söyledi.