ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden inerken başını çarptığı bildirildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düşmesinin ardından bir kaza daha yaşadığı bildirildi.

Beyaz Saray gazetecileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Colorado'dan döndükten sonra bir helikopterden inerken başını çarptığını söylediler.

Basın havuzundan yapılan açıklamada, "Helikopterden inerken başını kapı eşiğine çarptı" denildi.

Olayın, Biden'ı taşıyan helikopterin iniş yaptığı Beyaz Saray bahçesinde meydana geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

The White House said President Biden is fine after he tripped and fell after delivering a speech and handing out diplomas to graduates of the Air Force Academy in Colorado Springs on Thursday. Biden was helped up and appeared to recover quickly. https://t.co/HLFP3fuWsX pic.twitter.com/qQH7nPAcSY