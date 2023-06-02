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ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden inerken başını çarptığı bildirildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Colorado'da katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninden döndükten sonra bir helikopterden inerken başını çarptığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:10
ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden inerken başını çarptığı bildirildi
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düşmesinin ardından bir kaza daha yaşadığı bildirildi.

Beyaz Saray gazetecileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Colorado'dan döndükten sonra bir helikopterden inerken başını çarptığını söylediler.

Basın havuzundan yapılan açıklamada, "Helikopterden inerken başını kapı eşiğine çarptı" denildi.

Olayın, Biden'ı taşıyan helikopterin iniş yaptığı Beyaz Saray bahçesinde meydana geldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

 

ABD basınında yer alan haberlerde, Biden’ın sahnede bulunan kum torbasına ayağının takıldığı ve bu nedenle düştüğü belirtildi.

Biden, geçtiğimiz yıl Başkanlık uçağına binerken merdivenlerden ve Delaware’deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü.


ABD Joe Biden

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