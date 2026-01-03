ABD Başkanı Trump'tan kritik açıklamalar: Maduro nasıl yakalandı, nereye götürülüyor?

Venezuela'ya yönelik 'uyuşturucuyla mücadele' ve 'özgürlük' söylemiyle meşrulaştırılan hukuk dışı Amerikan müdahalesi, Washington’dan gelen son açıklamalarla yeni bir aşamaya taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela’nın geleceğine dair kararların ABD tarafından verileceğini açıkça ilan etmesi, uluslararası hukukta egemenlik ilkesinin fiilen askıya alındığı bir tabloyu gözler önüne serdi.

Trump yönetiminin bu hukuk dışı yaklaşımı, 'sömürgeci reflekslerin' 21. yüzyılda ani bir geri dönüş yaptığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

MADURO NEREYE GÖTÜRÜLÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinden silah zoruyla kaçırılan Nicholas Maduro ile eşi Cilia Flores’in, USS Iwo Jima adlı ABD savaş gemisinde New York’a doğru yola çıkarıldığını söyledi.

Trump, Fox News’e verdiği telefon röportajında şu ifadeleri kullandı:

Evet, Iwo Jima’da, bir gemideler. New York’a gidiyorlar. Onları helikopterlerle aldılar, güzel bir uçuş yaptılar — eminim hoşlarına gitmiştir. Ama unutmayın, çok sayıda insanın ölümünden sorumlular.

Maduro’ya sunduğu 'çıkış yolu' sorulduğunda ise Trump, “Temelde şunu söyledim: Vazgeçmek zorundasın. Teslim olman gerekiyor” diye konuştu.

"YAKALANIŞINI CANLI YAYINDA İZLEDİM"

Trump ayrıca, Maduro’nun yakalanma sürecini Mar-a-Lago’daki bir odada, aralarında generallerin de bulunduğu askeri yetkililerle birlikte anbean izlediğini söyledi.

Fox News’e konuşan Trump, “Askerler bana, dünyada bunu yapabilecek başka hiçbir ülke olmadığını söyledi. Olanları görseydiniz… Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon programı izler gibi izledim” dedi.

Trump, operasyonun son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak şunları şöyle devam etti:

Bir odadaydık ve her aşamasını izledik. Etrafımızda generaller de dahil birçok kişi vardı ve olup biten her şeyi biliyorlardı. Son derece karmaşık bir operasyondan söz ediyoruz.

ABD askerlerinin çelik kapıları kırarak içeri girdiğini anlatan Trump, “Bu tür saldırılara karşı yapılmış çelik kapıları kırdılar ve saniyeler içinde dışarı çıkardılar. Hayatımda böyle bir şey görmedim” dedi.

Trump ayrıca ABD’nin operasyon sırasında helikopterler ve savaş uçakları dahil çok sayıda hava aracını hazır tuttuğunu da sözlerine ekledi.

TRUMP: "KARARI BİZ VERİYORUZ"

Trump, Fox News’e verdiği röportajda, “[Venezuela'nın geleceğine yönelik] kararı şu anda veriyoruz. Başkasının gelip işi devralmasına ve onun bıraktığı yerden devam etmesine izin veremeyiz. Bu yüzden karar aşamasındayız. Sürece çok yakından dahil olacağız. Venezuela halkı için özgürlük istiyoruz” dedi.

Trump, Venezuelalıların Maduro’nun yakalanmasından çok memnun olduğunu öne sürerek, bunun hem ABD’ye duydukları sempati hem de Maduro dönemindeki yönetimin bir 'diktatörlük' olmasından kaynaklandığını iddia etti.

Trump ayrıca, Maduro’nun son aşamada müzakere etmeye çalıştığını öne sürdü.

"BİR HELİKOPTERİMİZ VURULDU"

Trump, Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyon sırasında hiçbir Amerikalının hayatını kaybetmediğini, ancak bazı personelin yaralandığını söyledi.

Trump, Fox News’e verdiği röportajda, “Sanırım kimse ölmedi, bunu özellikle söylemeliyim. Çünkü birkaç kişi vuruldu. Ama geri döndüler ve durumlarının oldukça iyi olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, operasyon sırasında bir helikopterin de vurulduğunu, ancak hiçbir hava aracının kaybedilmediğini belirtti.

ABD'NİN HEDEFİ

CNN'e göre, ABD planlarının, Maduro’yu iktidardan uzaklaştırma ve ardından seçimlere gidilmeden önce ülkede bir geçiş hükümeti kurmaya odaklandığı belirtildi. İki yetkili, bu çerçevenin haftalardır masada olduğunu ifade etti.

Ancak Maduro’nun yakalanmasının hemen ardından geçen saatlerde Trump yönetimi, geçiş hükümetinin kurulup kurulmayacağına dair kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

MUHALİF ADAY MI HAZIRLANIYOR?

CNN’in daha önce aktardığına göre Trump yönetimi, Maduro’nun devrilmesi halinde ortaya çıkacak iktidar boşluğunun nasıl doldurulacağına ilişkin 'ertesi gün' senaryolarını haftalardır sessizce hazırlıyordu.

Buna karşın, geçen ay ABD’nin Venezuela’da istikrarı sağlamak için ne yapmaya hazır olduğu sorulduğunda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ayrıntı vermekten kaçınmıştı.

Kaynaklardan biri, önceki taslak planların, Venezuela muhalefet lideri Edmundo González’i destekleyecek bir yapı oluşturulmasına odaklandığını da aktardı.