ABD'de Epstein tartışması: Dosyalar 30 gün içinde açıklanacak

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kongre'de katıldığı bazı toplantıların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kongre'nin her iki kanadından da geçerek dün Beyaz Saray'a gönderilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" için Başkan Donald Trump'ın imzasının beklendiği süreçte Bondi'nin açıklamaları dikkati çekti.

Kongre'nin Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı kabul ederek bu konuda yasal bir adım attığını ifade eden Bondi, Bakanlık olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarını ve "30 gün içinde Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacaklarını" dile getirdi.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası", hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan geçerek imzalaması için Trump'ın masasına gönderilmişti.

Bugüne kadar Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına yeşil ışık yakmayan ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini belirtmişti.