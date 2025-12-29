ABD’de iki helikopter havada çarpıştı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kasabası yakınlarında iki helikopterin havada çarpışmasının ardından meydana gelen kazada can kaybı yaşandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre çarpışma sonrası helikopterler ormanlık alana düştü.

Sosyal medyada yayılan ve bir Tractor Supply Co. mağazasının otoparkından çekildiği belirtilen görüntülerde, kaza bölgesinden yükselen yoğun siyah duman dikkat çekti. Çevrede bulunan yurttaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Bir başka videoda ise helikopterlerden birinin kontrolden çıkarak dönmeye başladığı ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre çarpışma, pazar günü öğle saatlerinden hemen sonra Hammonton Havaalanı’na yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Basin Road üzerinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Acil durum telsiz kayıtlarında bir görevlinin, “Bir helikopter tamamen yanıyor, ikincisini arıyorum, diğeri ormanlık alanda. Hızlı bir müdahaleye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandığı duyuldu. Aynı kayıtlarda iki yaralının olduğu da teyit edildi.

FAA: SADECE PİLOTLAR VARDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayı doğruladı. Yapılan açıklamada, Enstrom F-28A ve Enstrom 280C tipi iki helikopterin yerel saatle 12.25’te havada çarpıştığı bildirildi.

FAA, her iki helikopterde de yalnızca pilotların bulunduğunu açıkladı. Kazada bir pilot hayatını kaybederken, diğer pilotun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kazaya karışan helikopterlerin onlarca yıl önce üretilmiş küçük hava araçları olduğu kaydedildi. Havadan çekilen fotoğraflarda, helikopterlerden birinin neredeyse tamamen yanarak kül olduğu, diğerinin ise kuyruğunun koptuğu ve kokpitinin ağır hasar aldığı görülüyor.

FAA, kazaya ilişkin soruşturmanın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yürütüleceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.