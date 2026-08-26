ABD’den İran’a karşı yeni strateji: Askeri seçenek şimdilik rafa kalktı

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililere göre, Rubio, müttefik ülkelerin mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği son telefon görüşmelerinde Başkan Donald Trump yönetiminin güncel İran stratejisini aktardı.

Rubio'nun görüşmelerde, Washington'ın "şu aşamada" İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeyi öngörmediğini ifade ettiğini belirten bir yetkili, buna karşılık deniz ablukası ve Hazine Bakanlığı tarafından duyurulan yeni yaptırımlar aracılığıyla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya odaklanacağı mesajını verdiğini ileri sürdü.

ABD'nin yeni askeri harekatları planlamadığını Rubio'nun muhataplarına net şekilde ilettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, ancak İran'ın ilk saldıran taraf olması halinde askeri misilleme seçeneğinin masada kalmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka ABD'li yetkili ise ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemesini çatışma sürecinde bir kırılma noktası olarak nitelendirerek, bu adımla İran'ın elindeki en önemli baskı unsurlarından birinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu.

ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekler yerine ekonomik seçenekleri gündemine almasının ABD'de yapılacak ara seçimler sonrasına kadar sürebileceğini ileri süren yetkili, sonrasında ise İran'a karşı askeri harekat seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceği yorumunu yaptı.