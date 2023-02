ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Çavuşoğlu'ndan F-16 sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından ABD'nin desteğine teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin gündeminde olan konuları ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "ABD yönetimi, F-16 satımını destekliyor" dedi. Deprem bölgesini ziyaret eden Blinken, "Depremdeki yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye desteklerinin süreceğini ifade eden Blinken, "ABD halkı sizi desteklemek için yanınızdadır" dedi.

Blinken bugün ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Deprem felaketinden sonra ABD'den destek ve taziye mesajları aldık. Değerli mevkidaşım Blinken da ziyaretinden önce iki defa arayarak destekte bulundu. Dün deprem felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduk.

* ABD ile geniş bir gündemimiz var. Toplu mekanizmanın toplantısını senede iki defa yapmak istiyoruz. Sorunları ve sınamaları etkin bir şekilde çözmek istiyoruz. 100 milyar dolar hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

* Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayi alanında zorluklar yaşıyoruz, bunların aşılmasını bekliyoruz. ABD yönetimi, F-16 satımını destekliyor. Kongre'de her zaman zorluklar çıkabiliyor, bu sürecin engellenmemesi gerekiyor.

* Terörle mücadele her zaman ortak gündemimiz. PKK YGP'ye ve FETÖ'ye verilen desteğe son verilmesi gerekiyor. Vize sürecini de ele aldık, vize başvurularının hızlandırılması konusundaki talebimizi ilettik. Uluslararası ve bölgesel konuları da ele aldık.

* NATO'nun genişlemesini de her zaman olduğu gibi değerlendirdik. Türkiye olarak iki aday ülkeden taleplerimizi dile getirdik. Açık ve verimli toplantımız için teşekkür ediyor, bu zor zamanlardaki destekleri için teşekkür ediyorum.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* ABD halkı burada sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Dün ilk durağım olarak İncirlik Üssü'ne gittim, yanımda Sayın Çavuşoğlu vardı. Hatay'daki yıkımı gördüm, bunu tarif etmek çok zor. Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor.

* Başkan Biden, yardımda bulunulması için anında emir verdi. Yüzlerce yetkiliyi felakete müdahale etmesi için bölgeye gönderdik. 1000 ton miktarında bir barınma, mutfak malzemesi gönderdik. Türkiye, bu süreçte uzun bir dönemden geçecek.

* Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Her zaman aynı fikirde olmayabiliyoruz, ancak zor zamanlarda beraberiz. Uluslararası terörizm konusunda Türkiye ile yakın çalışıyoruz. Son derece güçlü ekonomik ilişkilerimiz mevcut.

* Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız. Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

"F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışında Kongre'deki süreç belirsiz. Bu ne zaman çözülür" sorusunu yanıtlayan Blinken, "Biden Türkiye'yi desteklemektedir. Türkiye'nin ulusal çıkarı ve NATO çıkarı için ortak harekât gücü önemli. Bunun için bir değerlendirme yapamam. F-16'nın modernizasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "F-16 konusundaki beklentilerimizi açıkça dile getirdim. Biz bir taraftan heyetlerimizle birlikte Kongre üzerinde çalışmalarımızı sürdüyoruz. ABD hükümetinden de gerekli desteği bekliyoruz. Bu konuda ortak duruş sergilemek bence kritik öneme sahip. F-35 konusunda, biz bunun ortağıydık CAATSA yaptırımları kapsamında Türkiye tek taraflı olarak çıkarıldı. Ödememizin geri verilmesini beklemek hakkımız" ifadelerini kullandı.

"Türk-ABD ilişkilerinde birçok görüş ayrılığı var, S-400, Suriye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi. Deprem sonrasında ABD'nin desteğini görüyoruz, bu ilişkileri olumlu etkiler mi" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Zor günlerdeki dayanışma önemli. ABD ile görüş ayrılıklarımız belli, ilişkilerimizi geliştirme arzumuz ortada. Yunanistan Dışişleri Bakanı geldiği zaman dediğim gibi bizim ilişkilerimizi geliştirmek için zor günleri, felaketleri beklememize gerek, samimi adımlar atmamız gerek" dedi.

Blinken ise "Türkiye ve ABD uzun zamandır ikili ilişkiler ve bölgesel konularda ortak çalışmaktadır. F-16 konusunda tarih veremiyorum ama hükümet olarak aynı fikirdeyiz. Bu çok önemli bir konu bizim için, NATO'nun ortak harekat kapasitesinin artırmak için. İsveç ve Finlandiya'nın en kısa sürede katılmasını diliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İncirlik Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Blinken, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı depremlerin ardından Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Blinken, "Yıkımın birazını görmek için bir şehrin üzerinden uçma şansım oldu ve bunu kelimelere dökmek gerçekten zor. Yıkılmamış ve yıkılmış binalar görüyorsunuz, çöken çatıların hemen yanında hala ayakta duran bir şeyler var. Size söz konusu durumun ölçeği hakkında bir fikir veriyor. Bu depremden dolayı on binlerce ölüm ve on milyonlarca etkilenen insan var ve elbette, hala tam kapsamını bilmiyoruz" dedi.

Depremin hemen ardından ABD ve diğer ülkelerin devreye girdiğini belirten Blinken, şöyle konuştu:

"Bir gün içinde burada yaklaşık 200 kişi, köpek ve diğer uzmanlardan oluşan arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Depremden hemen sonraki günlerde barınma, su, yiyecek, ilaç ve giyecek için yaklaşık 85 milyon dolar değerinde yardım aktarıldı. Bugün ise ihtiyacı olanlara yardım etmek için 100 milyon dolar daha getireceğimizi duyurmak isterim. Bunu, Acil Mülteci ve Göç Fonu ile Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) sahip olduğu bir insani yardım fonundan aldık ve bu yakında harekete geçirilecek."

In response to the tragic earthquakes, the U.S. has responded with $185 million in humanitarian assistance to date. American businesses, communities, and individuals are also generously helping. Thank you to the @USAID teams for working tirelessly to provide emergency relief. pic.twitter.com/Dcqb5nZVGs

USAID'in depreme yönelik çalışmalara çok hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verdiğini söyleyen Blinken, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliği, Türk ortaklarımızla işbirliği içinde insanlara yardım etmeye çalışmak için bir araya geliyor. Bu uzun vadeli bir çaba olacak. Arama ve kurtarma maalesef sona eriyor. İyileşme operasyonu ise sürüyor ve ardından büyük bir yeniden inşa çalışması olacak. Yıkılan bina, apartman ve ev sayısı dahil hasarın boyutlarını gördüğünüzde yeniden inşa etmek çok büyük bir çaba gerektirecek. Ancak bu çabada Türkiye'yi desteklemeye kararlıyız. Dünyanın birçok ülkesi de aynı şeyi yapıyor. Bunu başarmak için muazzam bir dayanışma ve kararlılık var."

ABD'nin Türk halkının yanında olduğunu ve çalışmalar tamamlanana kadar buna bağlı kalacaklarını belirten Blinken, "Şu anda en önemli şey ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırmak, kışı atlatmak ve tekrar ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Blinken, "Şu an itibarıyla ABD 185 milyon dolarlık yardımda bulundu, ancak başka bir şey varsa, ne yapabileceğimize bakacağız. Diğer ülkeler devreye giriyor ancak bu çağrının finanse edilmesi çok acil ve sağlayabileceğimiz ek kaynaklara bakarken bile kesinlikle başkalarını bunu yapmaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Blinken, sözlerini "Türk halkının en çok bilmesini istediğim şey, ABD'nin yanlarında olduğu ve bunu atlatmak için ne kadar sürerse sürsün yanlarında olacağıdır" şeklinde tamamladı.

Deeply saddened but also inspired by the dedication of first responders, brave Turkish citizens, humanitarian workers, and the commitment of the United States and so many others to help the people of Türkiye in this time of need. pic.twitter.com/6D3NvHyauG