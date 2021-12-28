ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu
Ukrayna nedeniyle gerilim yaşayan ABD ve Rusya 10 Ocak'ta güvenlik görüşmelerine başlayacak.
ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda yaşadığı gerilim tırmanırken, ABD'li ve Rus yetkililer 10 Ocak'ta güvenlik konulu görüşmelere başlayacak.
Bir Beyaz Saray sözcüsü, Rusya ve NATO'nun da muhtemelen 12 Ocak'ta görüşme yapacağını, Rusya, ABD ve birkaç Avrupa ülkesinin de dahil olduğu daha geniş katılımlı diğer bir toplantının da 13 Ocak'ta yapılacağını söyledi.
Moskova'nın Ukrayna yakınlarına asker yığması Batı ülkelerinin tepki göstermesine neden oluyor. Moskova ayrıca NATO'nun Doğu Avrupa ve Ukrayna'daki askeri faaliyet yürütmekten vazgeçeceğine dair söz vermesi de dahil olmak üzere, müzakere etmek istediği güvenlik taleplerinin bir listesini Batılı ülkelere göndermişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "Görüşmek için biraraya geldiğimizde, Rusya endişelerini dile getirebilir. Biz de Rusya'nın faaliyetleriyle endişelerimizi dile getireceğiz" dedi.
Sözcü, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar verilmeyeceğini ifade etti.
Sözcü, "İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar ve anlaşamayacağımız alanlar olacak. Diplomasi tam da budur" dedi.
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