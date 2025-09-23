ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın programı devam edecek

ABC'nin sahibi Disney "Geçtiğimiz günlerde Jimmy ile detaylı sohbet ettik, bu sohbetlerin ardından Salı günü [23 Eylül] programı yeniden yayınlamaya karar verdik" dedi.

Disney, Kimmel'ın programının "bazı yorumlarının zamanlamasının kötülüğü ve dolayısıyla duyarsız olması sebebiyle" yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Karar, Kimmel'ın muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in öldürülmesi hakkında yaptığı yorumlardan sonra alınmıştı.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) Başkanı Brendan Carr, ABC'nin programı kaldırma kararı öncesi Kimmel'ı sert sözlerle eleştirmiş ve kanalın yayın lisansının iptal edilebileceğini ima etmişti.

Disney'in Kimmel'ın programı ile ilgili kararı hak savunucuları, komedyenler ve Hollywood yıldızlarının tepkisinin ardından geldi.

Aralarında Ben Stiller, Jennifer Aniston, Meryl Streep ve Robert DeNiro'nun da olduğu yüzlerce Hollywood yıldızı Kimmel'ın programının kaldırılmasını kınayan bir mektup kaleme aldı.

Muhafazakarlar, Jimmy Kimmel'ın Charlie Kirk cinayeti hakkındaki sözlerinden dolayı özür dilemesini talep ediyor.

Mektupta, gelinen noktanın "ifade özgürlüğü için karanlık bir an" olduğu ifade edildi.

Metinde ayrıca "liderler tarafından sanatçıları, gazetecileri ve şirketleri açıklamalarından dolayı hedef alma çabaları özgür bir ülkede yaşamanın ta kendisine saldırıdır" dendi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) liderlik ettiği mektubu Alan Cumming ve Florence Pugh gibi oyuncular da imzaladı.

Kimmel ile aynı kuşakta ekrana çıkan komedyenler Jon Stewart, John Oliver ve Stephen Colbert de kararı eleştirmişti.

Kimmel'a yönelik muameleyi eleştirenler, ABC'nin sahibi Disney'e bağlı Disney+ ve Hulu gibi platformlar hakkında boykot çağrısı yaptı.

TRUMP: 'BELKİ LİSANSLARI ELLERİNDEN ALINMALI'

Kimmel'ın yayından kaldırılmasını sevinçle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, programın yeniden yayınlanacağı haberine yorum yapmadı.

Trump, hamlenin ardından eleştirel yayın yapan televizyonların lisanslarının "ellerinden alınması" gerektiğini söylemişti.

Kimmel'ın ABC ekranlarına döneceğinin duyurulmasının ardından kanalın en büyük ortaklarından Sinclair yayın grubu komedyenin programı yerine haber bültenleri yayınlayacağını duyurdu.

Sinclair, Kimmel'ın sözlerini eleştirmiş ve ABC ile resmi görüşme yapmadan programı yayınlamayacağını açıklamıştı.

Programın kaldırılması kararı duyurulmadan önce Kimmel'ın programını yayınlamayacağını ilan eden Nexstar'dan ise henüz konuya dair açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Jimmy Kimmel'ın yayından kaldırılması, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından 15 Eylül'de canlı yayında yaptığı yorumun ardından geldi.

Kimmel, Trump destekçilerinin Kirk'ün katili üzerinden "siyasi puan kazanmaya" çalıştıklarını söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kirk için bayrakların yarıya indirilmesi kararını eleştirmişti.

Kimmel ayrıca, Trump'ın suikast ile ilgili yaptığı bir açıklama sırasında Beyaz Saray'daki inşaat çalışmaları hakkında konuşması üzerine "Bir yetişkin, arkadaşım dediği birinin yasını böyle tutmaz. Dört yaşında bir çocuk balığının yasını böyle tutar" diye konuşmuştu.

2003'ten bu yana talk show sunuculuğu yapan ve dört Oscar ödül töreni sunan Kimmel, programının yayından kaldırılmasına ve sonrasında yaşananlara dair resmi açıklama yapmadı.